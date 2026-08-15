Tirar sal por el inodoro una vez por semana en verano: ¿para qué sirve y qué beneficios tiene?

Los expertos se han pronunciado sobre una práctica que no muchos conocen, pero que puede tener efectos positivos en tu baño, y es tirar sal por el inodoro al menos una vez a la semana. Los entendidos en esta materia han recomendado llevar a cabo esta acción para poder eliminar las bacterias y neutralizar los olores que pueden aparecer en este lugar, principalmente durante el verano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ventajas de tirar sal por el inodoro.

¿Es bueno tirar sal por el inodoro? La respuesta es sí y lo recomendable es hacerlo una vez por semana, principalmente en los meses de verano, en los que las altas temperaturas recalientan esta zona de baño que se utiliza a diario para hacer las distintas necesidades del ser humano. Durante esta época del año también aumenta el número de gérmenes en las tuberías, por lo que este truco casero te servirá para poner fin a los problemas que aparezcan en el WC.

Las ventajas de tirar sal al inodoro

Echar sal al inodoro al menos una vez a la semana puede tener efectos muy positivos en el váter, ya que este compuesto absorbe la humedad y eso hace que se frene la reproducción de las bacterias que se puedan dar en el WC. Además, esta práctica ayudará a neutralizar los olores que se pueden potenciar en los meses de verano con las temperaturas más elevadas.

Y algo importante: echar sal al inodoro al menos una vez a la semana hará que no aparezca el temido sarro en su interior. Este compuesto previene la leve formación de cal y manchas en las paredes del WC. Así que este es uno de los trucos caseros y muy económicos que cumplirá con una triple función: desinfectante, actuará como desodorizante y también dejará impoluto el aparato.

Cómo aplicarlo

¿Y cómo aplicar de forma correcta la sal en el inodoro? Es muy sencillo. Para que la sal cumpla con su función dentro del WC, habrá que verter media taza en el fondo del inodoro. Con esto bastará. Esta acción es recomendable hacerla una vez a la semana, principalmente por la noche, ya que en principio no se va a usar el WC. Esto hará que este producto esté trabajando durante la noche para posteriormente tirar de la cadena y que se vaya por las tuberías.

Con esta simple acción te evitarás que el WC tenga malos olores, bacterias y sarro durante estos meses de verano, en los que las altas temperaturas no son buenas aliadas para uno de los espacios más indispensables de un hogar que siempre tiene que estar lo más limpio posible.