Adiós a tener el váter en el baño: China se pasa el juego y crea un váter robotizado que se mueve por casa

China ha inventado un nuevo váter robotizado que supondrá un antes y un después para las personas que tienen problemas de movilidad. La empresa Yueban ha presentado en una feria de Shanghái un nuevo invento que está en boca de todo el mundo y que pondrá en el mercado en los próximos meses a un precio de casi 4.000 euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo váter robotizado de China.

China sigue sacando músculo a nivel tecnológico y, en esta ocasión, el gigante asiático ha puesto en el mercado un invento que no tiene que ver con el aparato militar o una gran megaconstrucción. La nueva joya de la ingeniería china tiene que ver con un váter robotizado que puede cambiar la forma de concebir la vida para las personas con poca movilidad, para las que es un suplicio acudir cada día al cuarto de baño.

Si Japón siempre nos ha enseñado el futuro con los WC inteligentes y el famoso chorrito que es capaz de limpiar, secar y hasta introducir música en el ambiente, ahora desde China llega un váter robotizado que se desplaza hasta la habitación en la que esté la persona en cuestión y después se marcha al baño para vaciar la carga en el WC. Todo ello gracias a un sistema basado en la inteligencia artificial que está pensado para las personas mayores o aquellas que tengan grandes problemas de movilidad.

El nuevo váter robotizado de China

La empresa Yueban presentó recientemente en una feria celebrada en Shanghái este nuevo váter robotizado que próximamente estará en el mercado por un precio de 3.700 euros. Una cantidad considerable, pero puede que sea peccata minuta para las personas que tienen grandes problemas de movilidad y que a partir de ahora podrán ver cómo el WC se acerca a su lado para ofrecer este servicio.

Además, este váter robotizado funciona como los clásicos WC de Japón, ya que incorporan todas las comodidades para limpiar y secar antes de abandonar su puesto para acudir al WC general en el que vaciarán todo el contenido. Este nuevo váter ha sido bautizado como Xiaoban, que en chino significa «pequeño compañero». Esta es la traducción perfecta en lo que tiene que ver con el objetivo de este instrumento, que es el de dotar de compañía a las personas que tienen problemas para desplazarse hasta el baño.

Este váter está dotado de una inteligencia similar a la de los robots de limpieza que tan de moda se han puesto en los últimos años. Así que, gracias a sus sensores y ultrasonidos, podrá lidiar con todos los objetos que hay repartidos por casa y también evitar tropezar con las escaleras. Al igual que el aparato de limpieza, también tendrá una estación de carga donde se vaciará y limpiará automáticamente.

En lo que respecta a su funcionamiento, es muy sencillo. El usuario sólo tendrá que llamar a este robot a través del comando de voz o al mando que lleve incorporado. Una vez en el puesto donde se tiene que ejecutar la obra, este váter inteligente desplegará dos soportes laterales para facilitar el acceso a la persona que lo necesite. Una vez hecho el trabajo, acudirá a un váter convencional para desechar los residuos y llevar a cabo su proceso automático de limpieza.