iOS 27 filtra sin querer los seis iPhone que prepara Apple, incluido el plegable

La quinta beta de iOS 27 , el próximo sistema operativo para el iPhone, contiene, dentro de sus archivos de gestión de batería, referencias a seis modelos de iPhone que Apple todavía no ha presentado. El hallazgo lo hizo primero Macworld y desde entonces se ha replicado en varios medios. Los nombres en código son V62 para un iPhone Air 2, V63 y V64 para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, V67 para el iPhone 18 estándar, V69 para un iPhone 18e y V68, el que más atención se ha llevado, para el primer iPhone plegable de la marca.

Un plegable que lleva tiempo gestándose

El iPhone plegable no es un rumor nuevo. Circula desde hace varios años, alimentado por patentes, informes de proveedores de pantallas y filtraciones de la cadena de suministro asiática. Lo que cambia con esta filtración es que, por primera vez, aparece una referencia interna dentro del propio sistema operativo de Apple, lo que para muchos analistas indica que el proyecto ha entrado en una fase de desarrollo de software más avanzada que en ocasiones anteriores.

El calendario que se deduce de las filtraciones sitúa el lanzamiento del iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el plegable en el otoño, la ventana habitual de presentación de la marca. El iPhone 18 estándar, el iPhone 18e y el iPhone Air 2 llegarían más tarde, posiblemente en primavera del año siguiente, repitiendo el esquema de lanzamientos escalonados que Apple ya ensayó con el iPhone 16e.

La fiabilidad de una filtración así

Obviamente, que un nombre en código aparezca en una beta no garantiza que el producto llegue tal cual, ni siquiera que llegue. Apple ha cancelado o retrasado proyectos internos en el pasado pese a que ya existían referencias de software, y las fechas de lanzamiento que se manejan ahora mismo son deducciones de terceros. La aparición de código de gestión de batería específico para una pantalla plegable es un indicio más concreto que una patente o un rumor de proveedores, porque implica trabajo de ingeniería real y no solo especulación de mercado.

Si el calendario filtrado se cumple, Apple llegaría a la categoría de los plegables varios años después que Samsung, Huawei o Honor, algo que la compañía ya hizo con otros formatos, como los propios smartphones con doble cámara o las pantallas OLED, siempre esperando a tener una propuesta que considerase madura antes de lanzarla. Habrá que ver si el resultado justifica la espera o si llega con algo que aporte valor.