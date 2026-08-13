LG xboom Rock, la apuesta de LG por un altavoz pequeño y resistente

He estado varios días probando el LG xboom Rock al aire libre, y esa es precisamente la naturaleza de este altavoz. LG lo presenta como parte de su gama xboom con la firma sonora de will.i.am, el productor y artista que ha participado en el ajuste del sonido de varios modelos de la marca. Su propuesta es sencilla, meter un sonido correcto en un cuerpo pequeño capaz de aguantar golpes, polvo y agua sin que el usuario tenga que ir con pies de plomo.

Así es el LG xboom Rock

El diseño es lo primero que llama la atención. Es un cubo redondeado con el logotipo «xboom» en relieve, que en mi unidad viene en rojo (también se vende en negro). En la parte trasera está la rejilla del altavoz, con el logo de LG, el botón de Bluetooth y el botón multifunción para configurar el llamado Botón Inteligente. En un lateral asoma la rueda de volumen, texturizada y algo hundida para no accionarse sin querer dentro de una mochila, y justo al lado el anclaje para la correa de cuerda, que se puede alargar o acortar según dónde quieras colgarlo.

Pesa 280 gramos y cabe en la palma de una mano, así que se lleva bien en el bolsillo lateral de una mochila o incluso, enganchado al manillar de una bici. Los cantos llevan un refuerzo de goma en las esquinas que absorbe los golpes, un detalle que se agradece cuando el altavoz viaja suelto entre toallas y botellas de agua.

Características del LG xboom Rock Diseño de sonido Afinado por will.i.am Potencia de salida 6 W Altavoz Woofer de 1,5 pulgadas + radiador pasivo Formatos de audio compatibles AAC y SBC Bluetooth Versión 5.4, multipunto, Google Fast Pair Conexión por cable USB-C, para carga y audio Resistencia IP67 (agua y polvo) y certificación militar MIL-STD-810H Autonomía Hasta 10 horas, según pruebas internas de LG Tiempo de carga 3 horas Consumo 5 W en uso activo, 0,5 W en stand-by Inteligencia artificial de sonido AI Sound, ajusta la ecualización según el contenido Modos de ecualización Estándar, aumento de graves, voces claras y personalizado Conectividad múltiple Party Link (modo dúo y modo múltiple) y Auracast Asistentes de voz Compatible con Google Assistant y Siri Aplicación LG ThinQ (Android e iOS) Dimensiones 94 x 98 x 46 mm Peso 280 gramos Colores disponibles Negro y rojo Actualizaciones Upgrade Manager (FOTA)

Construido para aguantar el uso al aire libre

LG asegura que el xboom Rock ha superado siete pruebas del estándar militar estadounidense MIL-STD-810H, realizadas por un laboratorio independiente y certificadas en diciembre de 2024, entre ellas calor extremo, lluvia, vibración, impacto, salpicaduras de agua salada, polvo de arena e inundación. A eso se suma la certificación IP67, que garantiza protección frente al polvo y la inmersión accidental en agua hasta un metro durante media hora.

En mi uso diario no le he exigido pruebas de laboratorio, pero ha aguantado sin problemas los golpes y roces propios de llevarlo de un lado a otro al aire libre. Lo que más valoro no es tanto la resistencia extrema, que espero no tener que comprobar nunca del todo, sino la correa de cuerda trenzada, resistente y fácil de ajustar, que permite colgar el altavoz de casi cualquier saliente o superficie que encuentres. Es un detalle sencillo que cambia la forma de usar el altavoz en exteriores, porque deja de depender de una superficie plana.

Cómo suena el LG xboom Rock

Con un único altavoz de 1,5 pulgadas, un radiador pasivo para reforzar los graves y 6 vatios de potencia, el xboom Rock no compite en volumen ni en presencia sonora con altavoces más grandes. Lo que sí ofrece es un sonido equilibrado y con un punto cálido, resultado del ajuste que ha hecho el equipo de will.i.am, con graves presentes para tratarse de un altavoz tan pequeño y unos agudos que se mantienen claros sin resultar metálicos a volúmenes moderados.

La función AI Sound analiza el contenido en tiempo real para reforzar los graves cuando suena música y priorizar la claridad de las voces en pódcasts o informativos, y el modo Sound Field Enhance intenta abrir la dispersión del sonido para que se entienda bien incluso con viento, algo que se nota al escuchar al aire libre con algo de viento. Ahora bien, aquí llega la limitación que menciono en el titular.

Al subir el volumen hasta el máximo, el sonido pierde definición y direccionalidad, y en un jardín grande o una reunión con varias personas repartidas se queda corto enseguida. No es un capricho de esta unidad en concreto, es coherente con la propia tabla comparativa de LG, donde el Rock se queda en 6 vatios frente a los 30 del xboom Grab o los 40 del xboom Bounce. El nombre invita a pensar en aventura y fiesta, pero es, ante todo, un altavoz personal o para grupos reducidos.

La app LG ThinQ lo lleva más allá

El emparejamiento por Bluetooth fue inmediato y, una vez vinculado, la app LG ThinQ muestra el porcentaje de batería, permite cambiar entre los distintos efectos de sonido y controla el volumen desde el móvil. Lo más interesante está en el apartado de ajustes de tono, donde se pueden mover de forma independiente los agudos, los medios y los graves entre -6 y 6 dB. El ecualizado de fábrica es cálido, con los graves reforzados, así que para pódcasts y voz preferí subir ligeramente los agudos, y el cambio se nota al momento.

La sección Party Link permite emparejar dos unidades del xboom Rock en modo estéreo real, o varios altavoces xboom en modo múltiple para sonorizar una zona más amplia, e incluye compatibilidad con Auracast para conectar con otros modelos de la marca lanzados a partir de 2025. No he podido probar el modo estéreo por no disponer de una segunda unidad, pero el proceso de configuración desde la app es claro y todo se puede asociar al botón físico multifunción del altavoz para no tener que abrir el móvil cada vez.

La app también da acceso a contenido de audio, con emisoras de LG Radio+, listas de reproducción guardadas, selecciones curadas como «Terapia curativa» y una función más experimental llamada FYI RAiDiO, una especie de radio con personajes de inteligencia artificial que mezclan música y noticias, ideada también con la participación de will.i.am. El problema es que esta última función exige instalar una aplicación aparte, FYI, y pasar por su propia configuración, algo que no llegué a completar durante la prueba y que resta la sencillez que sí tiene el resto de la app.

Autonomía y conectividad

En mi caso, con un uso intermitente a volumen medio-alto, la batería ha aguantado bien varios días sin necesidad de cargador, aunque no llegué a comprobar las 10 horas seguidas que promete la marca. La carga completa por USB-C se sitúa en unas 3 horas, y ese mismo puerto permite conectar el altavoz a un portátil o una tablet para reproducir audio sin pérdidas por cable, o para ganar claridad de voz en videollamadas, una función poco habitual en un altavoz de este tamaño y que se agradece si lo usas también en el escritorio.

En cuanto a conectividad, el Bluetooth 5.4 con multipunto permite tenerlo vinculado a dos dispositivos a la vez, hay compatibilidad con los comandos de voz de Google Assistant y Siri, y el emparejamiento rápido con Google Fast Pair simplifica la primera conexión en móviles Android compatibles.

Mi valoración final del LG xboom Rock

El LG xboom Rock deja buenas sensaciones. Es cómodo de llevar, resistente de verdad para el trote diario al aire libre, suena mejor de lo que su tamaño hace pensar y tiene detrás una app que aporta algo más que un simple mando a distancia, con ecualización personalizable, gestión de baterías y opciones de conexión múltiple bien resueltas. Sus límites también están claros, seis vatios se notan en cuanto se busca llenar un espacio grande o una fiesta con varias personas, y algunas funciones de la app, como FYI RAiDiO, piden pasos adicionales que no encajan con la sencillez del resto.

Si lo que buscas es un compañero fiable para el senderismo, la bici, la playa o la terraza, y no necesitas sonorizar un jardín entero, el xboom Rock cumple con solvencia. Si tu prioridad es el volumen para un grupo grande, la propia gama de LG apunta hacia el xboom Grab o el xboom Bounce, con más potencia y batería a cambio de más tamaño y peso. Su precio es de 58,99 euros.