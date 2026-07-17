Qué es Preply y cómo funciona la plataforma de profesores de idiomas online

Preply no enseña idiomas, sino que pone en contacto a quien quiere aprenderlos con quien se dedica a enseñarlos. Esa es la diferencia que separa a esta plataforma de otras aplicaciones. Fundada en 2012 en Kiev por los ucranianos Kirill Bigai, Dmytro Voloshyn y Serge Lukianov, la empresa ha crecido hasta convertirse en el mayor mercado online de tutores de idiomas del mundo, con sede en Brookline (Massachusetts) y oficinas en Nueva York, Londres, Kiev y Barcelona.

De la clase de prueba a la suscripción

El funcionamiento es sencillo de entender y algo más complejo de valorar. El estudiante busca tutor filtrando por idioma, precio, disponibilidad, nacionalidad o especialidad (desde inglés general hasta preparación de exámenes como el IELTS), revisa vídeos de presentación y reseñas de otros alumnos, y reserva una clase de prueba de 25 o 50 minutos.

Si el tutor convence, el siguiente paso es contratar una suscripción de entre una y cinco horas semanales, que se cobra de forma recurrente cada 28 días. El alumno puede cambiar de tutor sin coste o pedir el reembolso si la primera clase no cumple sus expectativas, y puede cancelar una sesión ya reservada hasta 12 horas antes sin penalización.

Un algoritmo de recomendación, entrenado con datos de miles de emparejamientos previos, sugiere tutores según presupuesto, horario y objetivos declarados por el estudiante. Preply ha sumado en los últimos años herramientas de inteligencia artificial (resúmenes de la clase, ejercicios diarios personalizados, seguimiento del progreso) pensadas como complemento del tutor humano, no como sustituto.

De esta manera, Preply ha conseguido hacerse un hueco entre los recursos para aprender idiomas a nuestro propio ritmo, con una enseñanza muy personalizada y con un avance que es mayor que en otro tipo de aprendizajes.

El precio depende del tutor, no de Preply

Preply no fija un precio único, sino que cada tutor establece su propia tarifa por lección, con horquillas que van desde unos pocos euros hasta 70 u 80 en el caso de profesores muy solicitados o especializados en perfiles concretos. Eso significa que dos alumnos pueden pagar cifras muy distintas por el mismo idioma según la experiencia, la demanda o el país de origen del tutor.

Una empresa que ya vale 1.200 millones de dólares

En enero de este 2026, Preply cerró una ronda de 150 millones de dólares liderada por WestCap que la valoró en 1.200 millones y la convirtió en unicornio, casi triplicando su valoración anterior. La compañía cuenta con más de 100.000 tutores activos en 180 países, según sus propias cifras.