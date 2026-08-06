SPC WUUM ONE, el móvil que enseña a los niños a usar un smartphone sin prisas

El primer contacto de un niño con un móvil ha sido, casi siempre, el teléfono de sus padres. Un terminal sin filtros, con el WhatsApp de un adulto todavía abierto, aplicaciones que nada tienen que ver con su edad y ningún tipo de acompañamiento. SPC, la marca tecnológica con sede en Vitoria, plantea otra vía con el WUUM ONE, un smartphone Android pensado desde cero para menores y que va abriendo funciones a medida que el niño crece.

Un móvil que es un smartphone normal

El WUUM ONE es un móvil convencional. Monta un procesador MediaTek MT6765 octa-core a 2,3 GHz, 4 GB de RAM ampliables por software hasta 12, 64 GB de almacenamiento que se puede estirar con una microSD de hasta 1 TB, y corre Android 15 con los servicios de Google instalados, lo que proporciona acceso a la Play Store igual que en cualquier otro Android. La pantalla es de 5 pulgadas, con acabado mate IPS y un tamaño que la marca ha ajustado para manos pequeñas, y el cuerpo pesa 161 gramos.

Trae conectividad 4G, eSIM, Wi-Fi 5, GPS y NFC, además de desbloqueo por huella y por reconocimiento facial. La cámara trasera es de 13 megapíxeles con flash y la delantera de 5, suficientes para fotos, vídeos en 1080p y videollamadas, más que suficiente para estas edades. La batería de 2.300 mAh admite carga rápida de 18 W por USB-C. Nada de esto es excepcional en un móvil de adulto, pero en un dispositivo pensado para un niño de primaria implica algo importante, que no dependa del teléfono de mamá para escuchar música, hacer una foto o llamar a un amigo.

Cómo funciona el modelo evolutivo

Lo que diferencia al WUUM ONE de un smartphone normal es cómo se activan sus funciones. SPC lo llama modelo evolutivo. Al principio, el terminal ofrece música y contenidos básicos. Más adelante, según decidan los padres, se habilita la comunicación y, después, un acceso gradual a internet. La idea es que el niño no reciba de golpe un teléfono con todo abierto, sino que vaya ganando autonomía por etapas, con cada familia marcando el ritmo según la edad y la madurez de su hijo.

SPC Circles, el control que queda en manos de los padres

Esa gestión se hace desde SPC Circles, la aplicación gratuita de la marca que conecta el móvil del niño con el de sus padres. Desde ahí se aprueban los contactos con los que puede chatear, se consulta su ubicación, se ajustan los límites de tiempo de uso y se autorizan las peticiones de tiempo extra. Las fotos que se comparten dentro de la app quedan protegidas, sin opción de descargarlas ni de hacer capturas de pantalla.

Y como el WUUM ONE lleva Google Mobile Services, con el tiempo se puede instalar WhatsApp o cualquier red social, algo que en otros móviles infantiles más cerrados no es posible. La diferencia la marca quién decide cuándo, los padres, y no el fabricante con un bloqueo permanente.

Sí, es un dispositivo pensado solo para niños

Ese matiz explica por qué tiene sentido que existan dispositivos diseñados específicamente para menores, y no solo el móvil reciclado de un adulto. Organismos como INCIBE llevan tiempo insistiendo en que la edad de acceso a un smartphone propio debería rondar los 12 años, y que el paso previo, entre los 6 y los 10, conviene hacerlo con acompañamiento y sin acceso abierto a redes sociales.

Un teléfono de adulto no está pensado para esa transición, porque arrastra aplicaciones bancarias, historial de navegación sin filtros, contactos de trabajo y ningún tipo de supervisión incorporada. Un dispositivo dedicado, en cambio, se diseña desde el principio para que alguien pueda decidir qué se activa y cuándo, lo que reduce el riesgo de que un niño acabe hablando con desconocidos o vea contenido que no le corresponde por edad, simplemente porque el sistema no se lo permite todavía.

Una marca con casi cuatro décadas en el sector

SPC lleva todo este tiempo operando desde el Parque Tecnológico de Álava, en Vitoria-Gasteiz, y es de las pocas compañías españolas que diseña sus propios smartphones y tablets Android en lugar de limitarse a distribuir hardware fabricado por terceros. Además del WUUM ONE, tiene una línea completa de tablets, relojes y móviles pensados tanto para niños como para personas mayores, dos públicos con necesidades parecidas, sencillez de uso y algún tipo de supervisión familiar.

Precio y colores disponibles

El WUUM ONE se vende en dos colores, azul eléctrico y morado, con funda incluida de serie y un pack de protección adicional disponible por separado. En la web oficial de SPC, cuesta 169,90 euros.