SPC presenta WUUM, un móvil que evoluciona con los niños hasta convertirse en smartphone

SPC ha presentado WUUM, una nueva familia de dispositivos diseñada para acompañar a los niños en sus primeras experiencias tecnológicas. La propuesta incluye el móvil evolutivo SPC WUUM ONE, la tablet SPC WUUM TAB y SPC Circles, una plataforma de comunicación familiar que permite a padres, hijos y otros familiares interactuar en un entorno privado y controlado.

La compañía plantea este ecosistema como una alternativa al modelo tradicional de acceso directo a un smartphone completo. Según explica la marca, el objetivo es que la incorporación a la tecnología se produzca de forma gradual, adaptándose a la edad y madurez de cada menor.

Un dispositivo que cambia con el crecimiento del niño

El elemento más llamativo de la nueva gama es SPC WUUM ONE. Se trata de un dispositivo basado en Android que puede modificar sus funciones con el paso del tiempo. En una primera etapa funciona como reproductor de música, pero los padres pueden habilitar progresivamente nuevas capacidades desde la aplicación SPC Circles.

De esta forma, el dispositivo puede incorporar funciones como cámara, llamadas telefónicas, mensajería, instalación de aplicaciones o navegación web según las necesidades de cada familia. La intención es evitar que el menor pase de no disponer de tecnología propia a contar de forma repentina con un smartphone con acceso total a internet. WUUM ONE incorpora una pantalla mate de 5 pulgadas para reducir reflejos y fatiga visual, además de una batería de 2.300 mAh con carga mediante USB-C.

Una tablet pensada para las primeras experiencias digitales

Junto al móvil evolutivo llega SPC WUUM TAB, una tablet Android con pantalla mate de 10,1 pulgadas orientada al aprendizaje, el entretenimiento y el descubrimiento digital. La compañía ha diseñado ambos dispositivos con una interfaz simplificada para facilitar el uso por parte de niños y adolescentes, evitando configuraciones complejas y favoreciendo una experiencia más accesible desde las primeras etapas.

SPC Circles apuesta por la comunicación en entornos cerrados

La pieza central del ecosistema es SPC Circles, una aplicación que organiza la comunicación mediante círculos de confianza. En ellos pueden participar padres, hermanos, abuelos y otros familiares o personas autorizadas previamente por el administrador de la cuenta.

Según SPC, el sistema busca garantizar que los menores solo interactúen con personas conocidas dentro de un entorno cerrado. La plataforma permite intercambiar mensajes, fotografías, vídeos y otros contenidos adaptados a la edad del usuario.

Entre sus características destaca la protección de las imágenes compartidas dentro de la aplicación, que no pueden exportarse ni capturarse mediante pantallazos, una medida destinada a limitar la difusión no autorizada del contenido.

La aplicación es compatible con dispositivos Android e iPhone, lo que permite que todos los miembros de la familia puedan formar parte de los círculos privados independientemente del sistema operativo que utilicen.

Un compromiso digital adaptado a cada edad

El ecosistema incorpora además un Compromiso Digital Familiar desarrollado junto a la experta en educación digital Laura Cuesta Cano. Durante la configuración inicial, padres e hijos responden a preguntas relacionadas con hábitos, expectativas y rutinas tecnológicas.

A partir de esa información, el sistema propone configuraciones orientativas adaptadas a la edad y nivel de madurez del menor. La idea es que las normas digitales se establezcan mediante acuerdos compartidos entre todos los miembros de la familia y no únicamente como restricciones impuestas a los niños.

La firma asegura que este lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia orientada al público familiar y adelanta que seguirá ampliando la gama con nuevos dispositivos compatibles con SPC Circles durante los próximos meses. SPC WUUM ONE ya está disponible por 169,90 euros, mientras que SPC WUUM TAB también llega al mercado con un precio de 169,90 euros. La compañía ha anunciado promociones de lanzamiento en su tienda online para ambos productos.