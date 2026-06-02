Scam Alert de WhatsApp avisará de posibles estafas sin leer tus chats

Scam Alert de WhatsApp puede convertirse en una de las próximas funciones importantes de la aplicación para quienes reciben mensajes de números desconocidos. La plataforma trabaja en una herramienta pensada para avisar cuando una conversación pueda esconder una estafa, pero con un matiz relevante: el análisis se haría en el propio teléfono y sin que WhatsApp tenga que leer el contenido de los chats.

Una alerta para mensajes que llegan de desconocidos

El funcionamiento previsto es bastante directo. Cuando WhatsApp detecte un mensaje sospechoso enviado por una persona que no está en la agenda, mostrará una alerta dentro del chat. La aplicación no bloqueará automáticamente la conversación ni tomará una decisión por el usuario, sino que añadirá una advertencia para que sea más fácil detenerse antes de responder.

La novedad ha sido localizada por WABetaInfo en la beta de WhatsApp para Android 2.26.22.2. Según esta información, la función aparece por ahora bajo el nombre Scam Alert. No sabemos todavía cómo se traducirá este nombre al español cuando llegue a la versión final, ni siquiera si WhatsApp mantendrá esa denominación en todos los mercados. Lo importante, en cualquier caso, es su objetivo: advertir al usuario cuando un mensaje de un contacto desconocido tenga señales de ser una posible estafa.

Este detalle es importante, porque muchas estafas por WhatsApp no empiezan con un enlace evidente ni con algo absurdo que se ve a leguas. A veces comienzan con un simple “hola”, con una supuesta gestión pendiente, con alguien que dice haberse equivocado de número o con un mensaje que intenta generar confianza antes de pedir datos personales, dinero o un código de verificación.

Con Scam Alert de WhatsApp, el usuario podría recibir un aviso indicando que ese mensaje puede ser una estafa. Después tendría varias opciones, como bloquear y reportar el contacto o marcar la conversación como fiable si reconoce al remitente.

Cómo puede avisar sin leer tus chats

La parte más interesante está en el enfoque de privacidad. Según la información publicada, WhatsApp quiere que este análisis se realice directamente en el dispositivo. Es decir, el mensaje no tendría que enviarse a servidores externos para comprobar si parece sospechoso.

Esto encaja con la línea que WhatsApp ha seguido en otras funciones recientes, como las transcripciones de mensajes de voz, que también se procesan localmente en el teléfono. En este caso, la idea sería detectar señales de riesgo sin romper el cifrado de extremo a extremo ni convertir el contenido de los chats en algo que pueda revisarse desde fuera.

Aun así, conviene ser prudentes. WhatsApp no ha detallado todavía qué patrones usará Scam Alert para detectar una posible estafa. Lo razonable es pensar en elementos habituales en este tipo de engaños, como mensajes de urgencia, peticiones de códigos, enlaces sospechosos, remitentes desconocidos o intentos de llevar al usuario a una acción rápida. Pero, por ahora, esos detalles técnicos no están confirmados oficialmente.

Una función opcional y desactivada por defecto

Otro punto interesante es que Scam Alert de WhatsApp sería una función opcional. Según WABetaInfo, no vendría activada por defecto, sino que el usuario tendría que habilitarla manualmente desde los ajustes de la aplicación.

La decisión tiene sentido desde el punto de vista de la privacidad y del control del usuario. No todo el mundo quiere que una aplicación analice sus mensajes, aunque sea de forma local y sin enviar el contenido fuera del móvil. Por eso, WhatsApp parece apostar por un sistema voluntario, donde cada persona decide si quiere contar con esa capa adicional de aviso.

El inconveniente es evidente, ya que si la función queda escondida en los ajustes, muchos usuarios no llegarán a activarla. Y precisamente quienes más podrían beneficiarse de una alerta de este tipo son, muchas veces, quienes menos investigan las opciones de privacidad y seguridad de sus aplicaciones.

También habrá un registro de actividad

La función también incluiría un apartado de transparencia. Según la información conocida, WhatsApp permitirá revisar la actividad de Scam Alert desde un registro generado en el propio dispositivo. Ese historial serviría para saber cuándo se ha activado la alerta y si se han detectado posibles mensajes sospechosos.

De nuevo, la clave está en que esos datos no se compartirían con WhatsApp. El registro quedaría en el teléfono del usuario, lo que refuerza la idea de que la herramienta está pensada para funcionar sin exponer el contenido de las conversaciones.

Este punto puede ser útil para quienes quieran comprobar si la función está trabajando en segundo plano o revisar qué tipo de avisos ha mostrado la aplicación. También puede ayudar a entender mejor cuándo WhatsApp considera que un mensaje merece una advertencia.

No sustituye al sentido común

La llegada de esta función sería una buena noticia, pero no conviene interpretarla como una protección total. Ningún sistema automático va a detectar todas las estafas. Además, los delincuentes adaptan constantemente sus métodos y cada vez usan mensajes más creíbles.

Por eso, aunque Scam Alert de WhatsApp pueda servir como primera barrera, el usuario debe seguir prestando atención a las señales de siempre. Nadie debería compartir códigos de verificación, datos bancarios, contraseñas ni información personal sensible a través de un chat. Tampoco es buena idea pulsar enlaces enviados por desconocidos o actuar con prisa porque alguien asegure que hay un problema urgente.

Si un mensaje genera dudas, lo más seguro es no responder, bloquear el número y, cuando proceda, reportarlo dentro de WhatsApp. En los casos en los que el remitente diga ser una empresa, un banco o una administración, lo recomendable es contactar por los canales oficiales, no a través del enlace o el teléfono que aparece en el propio mensaje.

Cuándo llegará Scam Alert de WhatsApp

Por ahora, Scam Alert de WhatsApp, o como termine llamándose en español, no tiene fecha oficial de lanzamiento. La función está en desarrollo dentro de la beta de Android y todavía no puede usarse de forma abierta.

La idea es reforzar la seguridad frente a estafas sin renunciar a la privacidad de las conversaciones. Si WhatsApp consigue ajustar bien las alertas y evitar demasiados falsos positivos, Scam Alert puede convertirse en una ayuda discreta, pero bastante útil, para quienes reciben mensajes de números desconocidos con frecuencia.