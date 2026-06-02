Antifraude investiga la venta de una sede al PSOE valenciano por precio inferior al de otros compradores

La Agencia Valenciana Antifraude investiga una denuncia sobre la operación de compraventa de la actual sede del PSOE en la localidad de Morella, en Castellón, recibida el pasado año y sobre la que ya ha solicitado información al Ayuntamiento. La operación se produjo en el año 2005. En concreto, la citada sede fue vendida por la sociedad de titularidad pública y de capital municipal Iniciativa per la Promoció del Tint de Morella SL al PSOE por 48.452 euros, a los que hay que sumar otros 7.752,32 euros en concepto de Impuesto de Valor Añadido, lo que se conoce como IVA. La operación se realizó cuando el socialista Ximo Puig era el alcalde del municipio, un periodo que se extendió desde 1995 hasta 2012. Es decir, que una empresa adscrita al Ayuntamiento de Morella, gobernado por el socialista Ximo Puig, fue la que vendió al PSOE el citado local.

Lo que despertó la sospecha y posterior denuncia a Antifraude es que el precio por metro cuadrado del citado local en el momento de la compraventa fue de 400 euros, 200 euros menos que el abonado por otros compradores apenas dos años antes. Todo ello, en un periodo de plenitud del boom inmobiliario que se vio mermado de golpe por la crisis de 2007.

Frente a esas sospechas, los socialistas argumentaron en su día que se trataba de un precio especial al que se podían acoger las organizaciones sin ánimo de lucro en la localidad. Pero esta cuestión fue rebatida por el PP, que consideraba que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tiene su sede en la calle Ferraz de Madrid. Y no en Morella, en Castellón.

Iniciativa per la Promoció del Tint de Morella SL fue constituida para dar salida a los terrenos sobre los que se erigía una antigua fábrica textil, conocida como el Tint de Morella.

Ximo Puig fue alcalde de Morella entre 1995 y 2012. Le sucedió el también socialista Rhamsés Ripollés. Este último ostentó el cargo hasta las elecciones locales de 2023. En esos comicios, el PSOE obtuvo cinco ediles, pero perdió el Gobierno de Morella. El actual alcalde es Bernabé Sangüesa, que accedió a la Alcaldía con los cuatro votos de su formación, Independientes por Morella, y los de los dos concejales del PP.

En la actual legislatura, la citada compraventa fue a pleno municipal. Y se creó una comisión de investigación con los votos en contra de los socialistas. Esa comisión de investigación nunca llegó a ponerse en marcha. De modo que el PP decidió presentar una denuncia por este mismo tema ante la Agencia Valenciana Antifraude. La denuncia fue admitida. Y está en estudio por parte de la citada agencia, sin que hasta el momento la parte denunciante haya sabido nada más acerca de la misma.

El Ayuntamiento de Morella, un pequeño municipio de la comarca de Els Ports (Los Puertos), donde apenas habitan 2.500 habitantes, llegó a tener una deuda que superaba los 8 millones de euros en 2024, después de 32 años de gobiernos locales socialistas.