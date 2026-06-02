Aparecen decenas de anillos en el océano y la ciencia no encuentra explicación: “Un mensaje de otra inteligencia”

Un grupo de investigadores del Instituto SETI y de la Universidad de California ha publicado un estudio sobre los famosos anillos en el océano que fueron documentados por primera vez en 1998. Este grupo de expertos ha dado una explicación a este extraño hecho y tiene que ver con unas ballenas jorobadas que producen grandes anillos en forma de burbuja, como si de un fumador se tratara. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el estudio publicado sobre los anillos en los océanos.

Los anillos en los océanos llevan desde el año 1998 despertando la intriga en el mar y muchas voces incluso han especulado con posibles señales del más allá o incluso con animales que emitían señales sobre los peligros que acechan a la humanidad. Desde que hace casi tres años fuera documentado por primera vez un gran anillo sobre las aguas de los océanos, los científicos más importantes del mundo llevan estudiando esta situación y ahora han dado con una conclusión: las causantes de este fenómeno son las ballenas jorobadas.

Investigadores del Instituto SETI y de la Universidad de California han publicado un artículo en la revista Marine Mammal Science en el que explican los motivos por los que estos mamíferos emiten unas señales como si se tratara de un fumador. «Las ballenas jorobadas producen anillos de burbujas de vórtice poloidal», reza el titular de este estudio que recoge 12 episodios de creación de anillos de burbujas que involucran 39 anillos hechos por 11 ballenas diferentes.

El estudio sobre los anillos en el océano

La gran incógnita es saber si esas ballenas producen los anillos en el océano a modo de juego, elemento comunicativo o simplemente como un acto para poder atrapar a sus presas. Los investigadores que han llevado a cabo este estudio han informado que sus observaciones muestran que las ballenas producen anillos en los océanos durante encuentros amistosos con humanos. «Este hallazgo contribuye al objetivo más amplio del equipo WhaleSETI de estudiar la inteligencia no humana para ayudar en la búsqueda de inteligencia extraterrestre», informan desde el instituto SETI.

El comunicado oficial de esta organización, que fue fundada en 1984 y tiene como objetivo liderar la búsqueda de la humanidad para comprender los orígenes y la prevalencia de la vida y la inteligencia en el universo, recoge también declaraciones del Dr. Laurance Doyle, científico del SETI y coautor del artículo. «Debido a las limitaciones tecnológicas actuales, una suposición importante en la búsqueda de inteligencia extraterrestre es que la inteligencia y la vida extraterrestre estarán interesadas en establecer contacto y, por lo tanto, buscarán receptores humanos», dice a la vez que deja claro que: «Esta importante suposición está sin duda respaldada por la evolución independiente del comportamiento curioso en las ballenas jorobadas».

El Dr. Fred Sharpe, principal autor del artículo, también ha informado que: «Las ballenas jorobadas viven en sociedades complejas, poseen una gran diversidad acústica, utilizan burbujas como herramienta y ayudan a otras especies que son acosadas por depredadores». «Ahora, a modo de señal potencial, demostramos que soplan anillos de burbujas en nuestra dirección en un aparente intento de interactuar de forma lúdica, observar nuestra reacción o entablar algún tipo de comunicación», cuentan.

«Las ballenas jorobadas suelen mostrar un comportamiento curioso y amigable hacia los barcos y los nadadores», afirmó Jodi Frediani, coautora principal, fotógrafa de vida marina y miembro afiliada de la UC Davis. «Hemos localizado una docena de ballenas de poblaciones de todo el mundo, la mayoría de las cuales se han acercado voluntariamente a barcos y nadadores que soplaban anillos de burbujas durante estos episodios de comportamiento curioso», dicen sobre este estudio.