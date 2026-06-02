Las cabañuelas de Jorge Rey alertan de los días más calurosos del verano: autoridades instan a quedarse en casa

Jorge Rey alerta de los días más calurosos del verano, las cabañuelas se adelantan a las autoridades que instan a quedarse en casa. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede ser posible. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y en especial ante un verano que puede traer consecuencias inesperadas.

Estamos ante una situación de cambios que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que todo el mundo mirará a un cielo que trae novedades. Estamos viendo como el verano parece que llega antes de tiempo, con unas cifras que realmente tendremos que empezar a ver llegar a toda velocidad. Este tiempo que tenemos por delante puede ser un destacado giro radical para el que tendremos que estar preparados. Tendremos que quedarnos en casa para poder hacer frente a este ascenso notable de las temperaturas.

Las cabañuelas alerta de los días más calurosos del verano

El verano parece que ha llegado antes de tiempo y lo ha hecho de tal forma que deberemos estar preparados para una serie de elementos que pueden ser los que nos acompañarán en breve. Tocará estar preparados para afrontar algunos cambios que serán una realidad.

Es hora de conocer lo que podría pasar en estos días en los que tocará estar listos para lo peor. Nos espera un importante cambio que hará realidad una situación del todo inesperada. Son días de estar pendientes de unas temperaturas que pueden subir de una manera que nos costará creer y en especial, si tenemos en mente lo que nos estará esperando.

Tendremos que empezar a visualizar algunos cambios que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de esta situación que puede acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en unas jornadas en las que tendremos que empezar a ver llegar un giro radical en este tiempo que tenemos por delante.

Jorge Rey insta a las personas a quedarse en casa en estos días

En especial las personas mayores y los más jóvenes, deben tener en cuenta que hay unas horas del día en las que salir a la calle se convierte en un problema. Las altas temperaturas pueden causar estragos e impiden las actividades al aire libre, este experto no duda en lanzar esta importante advertencia.

Tocará estar preparados para ver llegar unos cambios que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué podría pasar en unos días en los que las temperaturas son tendencia, este vídeo de Jorge Rey pone los pelos de punta.

Los expertos de la AEMET lanzan esta advertencia: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo oriental. Temperaturas máximas en descenso acusado y generalizado en casi toda la Península, salvo en el sur y sureste, donde subirán y podrán superar los 36-38 grados en puntos del Guadalquivir y de Alborán y los 38-40 en el extremo sureste peninsular». El tiempo nos dará un respiro: «El paso de un frente por el norte dejará tras de sí una masa de aire más fresca en casi toda la Península, a excepción del sur y sureste, donde las temperaturas máximas serán muy altas. En el extremo norte, debido al frente predominarán los cielos nubosos o cubiertos, que dejarán precipitaciones débiles y dispersas. En el Pirineo oriental, a partir del mediodía, se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes y con posible granizo. También podrían darse algún chubasco o tormenta aislada en la Ibérica oriental. En cuanto al resto de la Península y Baleares, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte, con alguna precipitación débil en las islas montañosas, y poco nubosos o despejados en el sur. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada y acusada en la casi toda la Península, de forma notable (más de 6 grados) en regiones del tercio norte. La excepción será el área mediterránea, donde las máximas subirán, incluso de forma notable en litorales del sureste y Alborán. En cuanto a las mínimas, aumentarán en el litoral cantábrico y el cuadrante sureste, bajarán en los Pirineos y sufrirán pocos cambios en el resto. En Baleares se esperan ligeros ascensos térmicos y en Canarias habrá pocas variaciones. Durante el día, es probable superar los 36-38 grados en el Guadalquivir y puntos de Alborán y los 38-40 grados en el extremo sureste. Además, se registrarán noches tropicales (sin bajar de los 20 grados) en el centro, el tercio sur y el litoral mediterráneo. En las cumbres de los Pirineos se producirán heladas».