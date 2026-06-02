La AEMET anuncia un cambio drástico en el tiempo: se notará a finales de esta semana

A finales de semana llega un cambio drástico en el tiempo, los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante advertencia. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves. En especial, en estos días en los que parecerá que el tiempo se convierte en nuestro peor enemigo. Tocará saber en todo momento, qué es lo que nos estará esperando en breve.

Con la mirada puesta a una serie de cambios que tenemos por delante y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Será el momento de conocer lo que nos espera ante un verano que parece que se adelanta hasta cierto puerto. Estos días de altas temperaturas tienen las horas contadas, estamos ante un importante cambio que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. Los expertos de la AEMET nos lanzan una importante advertencia, será mejor que no nos confiemos ante lo que está a punto de pasar, llega un destacado cambio de tendencia para el que deberemos estar del todo preparados.

Se notará a finales de semana

Tal y como vemos, esta semana tenemos por delante ha empezado con unas temperaturas que siguen por encima de lo habitual en estos días. Lo que parecía imposible se ha convertido en una realidad en unas jornadas en las que tocará estar preparados para lo peor.

Es hora de conocer lo que puede pasar con unas cifras que parece que se escapan por momentos y que serán la antesala de algo más. Estamos viviendo un inicio del mes de junio que puede traernos importantes novedades. Nos guste o no, tocará estar pendientes de un giro radical en el tiempo que podría convertirse en la antesala de algo más.

Estaremos pendientes de unas cifras que pueden verse afectadas por unos cambios que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna, empezarán a ser un problema a finales de semana. Lo que tenemos por delante es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados.

Llega un importante cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En unos días en los que quizás tendremos que visualizar unos cambios que llegarán con fuerza de cara a un fin de semana en el que las cifras volverán a verse afectadas por un fenómeno poco común.

Llega un cambio drástico en el tiempo que activa este aviso de la AEMET

Se espera un importante cambio en el tiempo que empezará a ser una realidad en estas próximas horas. Lo que tenemos por delante es un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados. Esta inestabilidad que parecía que formaba parte del pasado, puede volver a ser una realidad.

Los expertos de la AEMET han lanzado esta previsión del tiempo: «El paso de un frente por el norte dejará tras de sí una masa de aire más fresca en casi toda la Península, a excepción del sur y sureste, donde las temperaturas máximas serán muy altas. En el extremo norte, debido al frente predominarán los cielos nubosos o cubiertos, que dejarán precipitaciones débiles y dispersas. En el Pirineo oriental, a partir del mediodía, se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes y con posible granizo. También podrían darse algún chubasco o tormenta aislada en la Ibérica oriental. En cuanto al resto de la Península y Baleares, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte, con alguna precipitación débil en las islas montañosas, y poco nubosos o despejados en el sur. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada y acusada en la casi toda la Península, de forma notable (más de 6 grados) en regiones del tercio norte. La excepción será el área mediterránea, donde las máximas subirán, incluso de forma notable en litorales del sureste y Alborán. En cuanto a las mínimas, aumentarán en el litoral cantábrico y el cuadrante sureste, bajarán en los Pirineos y sufrirán pocos cambios en el resto. En Baleares se esperan ligeros ascensos térmicos y en Canarias habrá pocas variaciones. Durante el día, es probable superar los 36-38 grados en el Guadalquivir y puntos de Alborán y los 38-40 grados en el extremo sureste. Además, se registrarán noches tropicales (sin bajar de los 20 grados) en el centro, el tercio sur y el litoral mediterráneo. En las cumbres de los Pirineos se producirán heladas».

Las alertas seguirán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo oriental. Temperaturas máximas en descenso acusado y generalizado en casi toda la Península, salvo en el sur y sureste, donde subirán y podrán superar los 36-38 grados en puntos del Guadalquivir y de Alborán y los 38-40 en el extremo sureste peninsular. Se espera viento moderado de componentes oeste y norte en la Península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán, y, a últimas horas, de tramontana en Ampurdán y de cierzo en el bajo Ebro. En Canarias, el alisio podrá venir acompañado de intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas».