La ministra de Sanidad, Mónica García, gastará hasta 24.200 euros de dinero público en una carroza para participar en la manifestación del Orgullo LGTBI+ el próximo 4 de julio en Madrid. Así, prevé gastar un 50% más que el año pasado en el contrato. Y esto ocurre mientras veta terapias contra el cáncer y tiene a los médicos en huelga demandando mejoras salariales desde hace un año.

En concreto, Mónica García quiere un tráiler carrozado tipo europeo, con un conductor profesional con experiencia acreditada en conducción de vehículos de gran tonelaje en eventos, así como un servicio de DJ «durante el desarrollo completo de la manifestación».

Además, demanda «un equipo de sonido profesional adecuado para espacios abiertos y eventos multitudinarios, incluyendo mesa de control»; un sistema de iluminación decorativa y funcional; y la producción e instalación de dos lonas laterales viniladas, una para cada lateral de la carroza, en la que ha de instalarse, además, un WC portátil.

El anuncio de la licitación fue publicado el pasado 18 de mayo en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el plazo para la presentación de ofertas ha finalizado este lunes, 1 de junio. Mónica García justifica el gasto alegando que sacará una carroza en el Orgullo «para favorecer la salud sexual en el colectivo LGTBIQ+».

Tercer año con carroza

Éste es el tercer año que Sanidad tiene su propia carroza en el Orgullo. El año pasado, gastó 16.000 euros, por lo que ha disparado el presupuesto en un 50% más. Antes de la llegada de Mónica García a Sanidad, no se licitaba este servicio, sino que es una novedad impulsada por la líder de Más Madrid.

Desde el primer año, esta licitación ha generado una gran polvareda debido a que, mientras dedica estas partidas, Sanidad alega problemas de financiación para otros fines.

Por ejemplo, el año pasado vetó la financiación de varios fármacos, entre ellos el blinatumomab, un tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda, que afecta a más de 200 pacientes en España, quienes deberían tener acceso libre a este tratamiento innovador, especialmente diseñado para tratar a quienes sufren recaídas. Mónica García alegó cuestiones económicas para no financiar este fármaco contra la leucemia en niños.

Además, miles de pacientes en España esperan respuestas ante el bloqueo de la financiación de nuevos tratamientos para el cáncer de riñón. Se calcula que actualmente hay en España 9.000 personas al año afectadas por esta enfermedad. Sin embargo, el Ministerio aún no ha incorporado las terapias que recomienda la comunidad científica internacional para el cáncer renal.

Más aún, Mónica García ha congelado en los últimos años la aprobación de nuevos fármacos oncológicos para esta patología, desoyendo las demandas de médicos, expertos y asociaciones de pacientes. La inacción de la cartera de la dirigente de Más Madrid ha provocado que España se haya convertido en uno de los países europeos con peor acceso a los tratamientos más innovadores contra el cáncer renal.

16.000 € para iluminar de colores el Ministerio

Al gasto de la carroza para el Orgullo, se suman otros 16.000 euros que Mónica García ha destinado para iluminar de colores la fachada de su Ministerio durante tres días, como también reveló OKDIARIO. Un gasto que también levantó una gran polvareda.

Mónica García pretendía gastar casi 30.000 euros en esta decoración, si bien finalmente recibió una oferta de menor importe que terminó alzándose con la licitación.

La ministra justificó dicho contrato alegando que «en el marco de las políticas públicas estratégicas y prioritarias del Ministerio de Sanidad, resulta necesario el iluminar la fachada» del Ministerio, ubicado en el madrileño Paseo del Prado, «para la celebración de tres eventos conmemorativos».

En concreto, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre, cuando fue iluminada de color naranja-morado; el Día Mundial del SIDA, del pasado 1 de diciembre, cuando la fachada se tiñó de color rojo; y por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, cuando lució de color morado.

En 2025 también gastó otros 5.000 euros en decorar su Ministerio por el Día del Orgullo LGTBI iluminando la fachada con los colores de la bandera LGTBI.

Se disparan las violaciones

Lo cierto es que mientras Sanidad consuma este gasto para iluminar la fachada en días como el de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres o el de la Mujer mientras, la ley del sólo sí es sí de la ex ministra de Igualdad Irene Montero ha beneficiado a miles de abusadores sexuales que han visto reducidas sus condenas con esta ley e incluso han sido excarcelados.

A ello se suma el escándalo de los fallos de las pulseras antimaltrato, revelado en exclusiva por OKDIARIO, que ha provocado sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas. Además, las violaciones se han disparado un 288% con el Gobierno feminista de Pedro Sánchez. A ello se añaden también los escándalos por acoso en las filas socialistas.

Quien también levanta polvareda con sus contratos es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, por ejemplo, gastará 733.000 euros en jardinería en El Pardo, donde ha tenido durante tres meses a las agentes sin termo y con duchas frías; y ha dejado a los guardias civiles con un curso a medias por falta de dinero, pero gastará 500.000 euros en regalos.