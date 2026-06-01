¿Qué partidos amistosos juega España antes del Mundial 2026? Rivales, horarios y dónde ver a la Selección

España ya prepara desde el pasado sábado 30 de mayo la cita del Mundial 2026 que disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de lograr la segunda estrella de su historia. La selección española, actual campeona de Europa, es una de las favoritas a ganar esta Copa del Mundo y quieren traer la Copa de vuelta a nuestro país. El único Mundial que ha ganado España a lo largo de su historia fue en 2010.

La selección española ya está concentrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con todos los convocados por Luis de la Fuente, a falta de los cuatro jugadores que disputaron el pasado fin de semana la final de la Champions League. España ya prepara un Mundial en el que antes disputará dos partidos amistosos de preparación.

Cuándo son los amistosos de la selección española

España disputará dos partidos amistosos antes de comenzar el Mundial 2026 de este verano. La selección española jugará el primero en suelo español esta semana y el segundo será en México a comienzos de la semana próxima.

El primer amistoso de la selección española antes del Mundial se jugará este jueves 4 de junio a partir de las 21:00 en Riazor contra Irak. Este será el primer compromiso de España para preparar la Copa del Mundo.

España jugará un segundo amistoso contra Perú en Puebla (México) el próximo 9 de junio a las 4:00 de la madrugada (horario peninsular). Una vez terminen estos dos amistosos, la selección española ya estará preparada para debutar en una nueva Copa del Mundo.

Cuándo debuta la selección española en el Mundial 2026

La selección española debutará en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio a las 18:00 (horario peninsular) contra Cabo Verde. Un partido que se jugará en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Será el primer encuentro de España en esta fase de grupos en busca de la segunda estrella.

España completará su fase de grupos en el Mundial 2026 contra Arabia Saudí y Uruguay. El segundo compromiso será el 21 de junio a las 18:00 horas y el tercero el 27 de junio a las 2:00 de la madrugada.