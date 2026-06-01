Jaque a la selección española con la celebración del ascenso en Riazor

Problemas para la selección española antes del Mundial. La selección de Luis de la Fuente jugará este jueves el primero de los dos partidos amistosos contra Irak antes de empezar la Copa del Mundo, pero lo hará en unas condiciones que podrían poner en riesgo la salud de los futbolistas. Y todo se debe a las condiciones en las que acabó el estadio de Riazor el pasado domingo después de una invasión masiva al campo para celebrar el ascenso del Deportivo a Primera División.

El conjunto gallego hizo una fiesta en el césped en el último partido de la jornada ante Las Palmas. Pese a la derrota, el equipo ya estaba matemáticamente con la segunda plaza de ascenso directo a la Liga. Una gesta en la que se veía venir una fiesta multitudinaria de uno de los equipos más históricos de España. Ante Rafael Louzán, presente en el estadio, vio cómo el estado de las instalaciones había quedado perjudicado.

Varias bocas de riego acabaron completamente destrozadas, las porterías, boquetes en el césped, zonas embarradas. Prácticamente unas condiciones peligrosas para cualquier jugador que pise ese terreno de juego. Es por ello que desde la RFEF ya se está trabajando para una rápida solución para que todo esté impecable. 72 horas para que se celebre con normalidad el partido entre España e Irak.

Una vez terminado el partido en La Coruña, la selección española se despedirá de nuestro país para poner rumbo a Chattanooga para disputar el segundo amistoso ante Perú, el último examen antes del Mundial. La preocupación de De la Fuente es que la fiesta de Riazor no se convierta en un riesgo real de que se lesione alguno de sus elegidos en la lista definitiva, los que él considera «los mejores del mundo». Se eligió jugar en España para concentrar a los jugadores y trabajar en unas buenas condiciones…pero no contaron con la invasión al campo del Deportivo. Un contratiempo que esperan solventar en las próximas horas.