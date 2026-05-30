Lamine Yamal desafía al Mundial en nombre de España: «Somos los que mejor jugamos al fútbol»

Lamine Yamal es la estrella de la España de Luis de la Fuente para este Mundial. El jugador del Barcelona ya volvió a los entrenamientos después de sufrir una lesión hace unas semanas que encendió las alertas para su presencia en la Copa del Mundo. A falta de pocos días para que la Roja empiece su camino, el delantero mostró sus impresiones y pronósticos de cara a su primera gran cita mundialista.

Con apenas 18 años, Lamine espera que en su próximo cumpleaños siga disfrutando del Mundial, una competición en la que se estrena: «Desde pequeño, si hay una cosa que ve todo el mundo, es el Mundial. Lo bonito del Mundial es que, te guste el fútbol o no te guste el fútbol, estás jugando con tu país y todas las calles, todo el mundo, se junta para ver los partidos de su selección. Creo que es lo más bonito que hay en este deporte. Se me ponen los pelos de punta de pensar que voy a poder competir», dijo.

Con la Eurocopa ya en su palmarés, para Lamine Yamal jugar con una sonrisa, como dijo hace unos días De la Fuente, es algo natural en él: «Soy un jugador que utiliza mucho la creatividad de la mente y, cuando no estoy feliz, sí que es verdad que no soy yo al 100%. Se ve que mi juego es más oscuro. No es tan llamativo. En cambio, cuando soy feliz, como en la Eurocopa, por ejemplo, todo va mejor y soy más libre», añadió.

Sobre el hecho de que consideren a España una de las favoritas para ganar el Mundial, Lamine Yamal fue cauto: «La Eurocopa la ganamos sin expectativas. Yo creo que todo lo contrario, nadie confiaba en que íbamos a salir campeones y es el camino. Ser favorito no te da nada, porque el favorito no tiene ni más goles, ni ventaja en un partido… Es ir paso a paso. Hay selecciones muy grandes: está la actual campeona, que es Argentina, Francia, que tiene un equipazo, Portugal, Inglaterra…y todas al final en el Mundial dan el 100%. Es dar todo por el país y jugar como sabemos. Creo que somos la selección que mejor juega al fútbol», confesó en una entrevista para la FIFA.

«Siempre digo que las mejores canteras de España están en España. A la hora del juego de España se nota mucho que somos la selección que mejor juega al fútbol. Si que es verdad que el Mundial no va de jugar mejor, va de ganar. Pero creo que somos un muy buen equipo y nos está dando buenos resultados el saber jugar», insistió Lamine Yamal.

El sueño de Lamine Yamal en el Mundial

Sobre las expectativas de liderar a España con tan solo 18 años, Lamine Yamal reflejó su tranquilidad antes de jugar su primera Copa del Mundo: «Soy un jugador al que le motiva más demostrar que se han equivocado sobre lo que dicen. Creo que al llegar tan joven al fútbol es normal que mucha gente tuviera opiniones de ‘es joven’, ‘solamente durará un año’, ‘está sobrevalorado’, por ejemplo. Pero día tras día, lo que me hace estar a este nivel es en cada partido demostrar lo que soy. El Mundial será una prueba más para mí que disfrutaré mucho».

También habló de su deseo en el Mundial: «Desde la Eurocopa, Gavi me dijo que el único récord que no le podía quitar era ese. Entonces he pensado una cosa, que es marcar un ‘hat-trick’ y entonces ya le quitaré el récord y seré, supongo, el más joven de España en marcar un ‘hat-trick’ en un Mundial. Entonces espero que cumpla ese. Y si marco el segundo, haré un ‘6’ de Gavi, porque el récord es suyo de un gol. Pero intentaré ir a por el ‘hat-trick’».

«Ojalá que ganemos el Mundial. Sería mi mayor sueño cumplido: que el árbitro en la final pite, hemos ganado no sé cuánto, pero pite el final y seamos campeones. Volvamos a España y lo celebremos con nuestra gente», concluyó Lamine Yamal.