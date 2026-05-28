Neymar se pierde el primer entrenamiento de Brasil y peligra su participación en el Mundial

Neymar llegó a la concentración de Brasil en helicóptero y no pudo estar en el primer entrenamiento de Brasil por lesión. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el jugador del Santos fue sometido a «exámenes complementarios» y que se informa del resultado una vez los médicos hayan «concluido sus evaluaciones». El atacante podría tener una lesión que le haría perderse el Mundial 2026, que comienza este 11 de junio.

El estado físico de Neymar es cuestión de estado en un país que hace unos días celebró como un título la inclusión del jugador del Santos en la lista de 26 de Carlo Ancelotti. El ex del Barcelona aún no había sido llamado a filas por el seleccionador desde que asumió el cargo, pero finalmente sí decidió incluirlo en los convocados para el Mundial que arranca este 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá y en el que la pentacampeona se enfrentará a Marruecos, Escocia y Haití en el grupo C.

Ahora habrá que ver si Neymar está en condiciones físicas de disputar el Mundial. El jugador del Santos llegó en helicóptero a la concentración de Brasil en el cuartel general de Granja Comary en Río de Janeiro y se perdió el entrenamiento de Brasil tras ser trasladado a la ciudad de Teresópolis para ser sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión en el gemelo que le podría impedir incluso estar en el Mundial.

Peligra el Mundial para Neymar

«La Confederación Brasileña de Fútbol informa que el jugador Neymar Jr. no participó en el entrenamiento de la Selección Brasileña, realizado este miércoles por la tarde en Teresópolis. El jugador fue trasladado a una clínica de la ciudad para someterse a más pruebas. No se proporcionará más información hasta que el equipo médico de la selección brasileña haya concluido sus evaluaciones», informó la CBF en un comunicado que ha aumentado la preocupación sobre la participación de Neymar en el Mundial.

Al parecer, Neymar ya estaba recuperado de un edema en la región del gemelo que sufrió el 17 de mayo en un partido de la liga brasileña. El Santos informó en su día que el jugador sufriría «una pequeña lesión en la pantorrilla», pero que llegaría en perfectas condiciones al inicio de la concentración con Brasil, en Teresópolis. Tras ser cuestionado sobre el estado de su pierna, el futbolista tiró de ironía y afirmó que: «Está aquí, entera». «No hay ningún problema», dijo en su día. Ahora Carlo Ancelotti tendrá hasta 24 horas antes del debut de Brasil en el Mundial para confirmar la presencia de Neymar en el campeonato del mundo.