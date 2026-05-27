Scaloni apaga las alarmas con Messi y el Mundial: “Las primeras noticias no son tan malas”

La cara de circunstancia de Leo Messi el pasado lunes, en el partido del Inter de Miami ante el Philadelphia Union lo decía todo. El argentino ha sido siempre de pocas palabras, pero bastante gestual, de lectura rápida a través de su semblante. Messi se iba al suelo y se tocaba la parte posterior del muslo izquierdo, en su isquiotibial, y saltaban todas las alarmas en la selección argentina a poco más de dos semanas de comenzar el Mundial 2026, alarmas que hoy Lionel Scaloni ha contenido.

Con Argentina en vilo por el estado físico de Leo Messi a tan pocos días del Mundial, el seleccionador de la Albiceleste dejó esperanzas en torno a su presencia desde el debut. «Las primeras noticias no son tan malas», comentó Scaloni, dando tranquilidad a los aficionados argentinos sobre Messi y el Mundial, pero asegurando también que están pendientes «nuevas pruebas» para conocer con exactitud la dolencia o lesión, así como su alcance.

«Lógicamente, preferiríamos que no le hubiera pasado nada. Ahora hay que esperar para ver cómo evoluciona y, sobre todo, los nuevos exámenes que le van a hacer, imagino, para comprobar si realmente es como se dice», añadió Scaloni sobre Messi, con el Mundial a poco más de dos semanas de dar su pistoletazo de salida para Argentina, encuadrada en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. El debut de la Albiceleste será el 17 de junio ante la selección argelina.

Scaloni explicó que estaban viendo el Inter de Miami – Philadelphia Union cuando vieron que Leo Messi se iba al suelo y pedía el cambio. «Estábamos viendo el partido aquí en nuestras oficinas de la Federación y vimos que había pedido ser sustituido, lo cual nos pareció perfecto», confesó el seleccionador en DSports, que mostró tranquilidad y templanza ante la situación.

Con el Mundial 2026 a poco más de dos semanas para su inicio, Messi no se lo pensó dos veces y pidió el cambio. El argentino salió por su propio pie, sin problemas. Horas después, tras las primeras observaciones, su club informó que sufría una «sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo», aunque están previstas más pruebas que definan con exactitud el parte médico.

Cabe recordar que Leo Messi tiene actualmente 38 años y este Mundial 2026, el sexto en su cuenta particular, será el último que dispute con la selección argentina. El ’10’ espera llegar en óptimas condiciones, pero es consciente de que las molestias, a medida que cumple años y se acerca a los 40, son cada vez mayores y más duraderas, de ahí que saltaran todas las alarmas cuando pidió el cambio el pasado lunes.

Cabe recordar que Lionel Scaloni aún no ha dado a conocer su lista definitiva para el Mundial 2026, solamente ha anunciado el listado provisional con 55 futbolistas. Entre ellos está evidentemente Leo Messi; es uno de los fijos entre los 26, aunque esta lesión ha hecho saltar todas las alarmas. No se contempla que sea un impedimento para que, en los próximos días, el seleccionador dé su lista definitiva con el ’10’ entre los convocados.