Soy abogado laboralista y éste es el despiste que muchos cometen en el trabajo sin darse cuenta y que puede acabar en despido

Un abogado laboralista ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha dado una serie de consejos a los trabajadores sobre actitudes que pueden incurrir en un despido procedente por parte de la empresa. Los expertos del Equipo Jurídico EOM han puesto en situación a los empleados españoles de los casos que pueden desembocar en un despido fulgurante por parte de su jefe. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para evitar un despido.

Hay actos que muchos trabajadores realizan en su día a día en el trabajo y que pueden ser motivo de despido procedente. Antes de meternos de lleno en esta materia, hay que saber diferenciar entre el despido improcedente, que sucede cuando la empresa prescinde de los servicios de un empleado sin tener justificación legal y genera un derecho a despido. Por su parte, en caso de un despido disciplinario, es cuando la extinción del contrato de trabajo llega con una causa legal justificada y se cumplen todos los requisitos.

Un abogado laboralista del Equipo Jurídico EOM ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha avisado a los trabajadores de los pequeños descuidos que pueden desembocar en un despido procedente por parte de la empresa. Esto quiere decir que, además de quedarse sin trabajo, el empleado en cuestión no tendrá derecho a una indemnización. Así que, si aprecias tu puesto de trabajo, es recomendable seguir los consejos de este experto en la materia.

El consejo de un abogado para evitar un despido

«Nunca hagas esto en tu puesto de trabajo», comienza diciendo este abogado en un vídeo que cuenta con miles de visualizaciones en las redes sociales. «Dependiendo de lo que hagas, la empresa podría incluso despedirte o no pagarte ciertas cosas si no cumples con tus obligaciones y no se hacen bien las cosas», se puede leer en la publicación de la red social TikTok.

El primer caso del que habla este abogado laboralista es uno muy habitual: acumular retrasos en la llegada al puesto de trabajo, aunque solo se trate de diez minutos. «Mucha gente piensa que llegar tarde no tiene consecuencias, pero los retrasos continuados pueden justificar tu despido», avisa este experto en la materia.

Otro de los casos que pueden desembocar en un despido procedente tiene que ver con faltar el respeto o no obedecer al jefe. «Faltar el respeto o no obedecer órdenes que son directas pueden dar lugar a un despido», dice sobre algo que es un básico: en un trabajo no se puede faltar el respeto al jefe e incluso hacerlo con un compañero es motivo de despido.

Este abogado también pone el foco en un tema que puede que pase para muchos desapercibido y tiene que ver con las horas extras que no figuran en ningún lado. Esto quiere decir que después no se podrá reclamar a la empresa. «Si trabajas más horas, pero no queda constancia, nunca vas a poder reclamar esas horas», avisa este experto sobre el caso en el que puedas echar esto en cara a tu jefe, que tendrá incluso la libertad de proceder a un despido procedente.