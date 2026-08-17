De 170 a más de 13.000 euros la noche: Cádiz y otras localidades disparan sus precios para ver el eclipse de 2027

El 2 de agosto de 2027 se producirá lo que se conoce como el «eclipse del siglo», un eclipse total que será más largo que el vivido el 12 de agosto. Con motivo de este suceso y viendo el fenómeno y revuelo que ha causado el vivido este año, se han disparado por completo los precios para pasar la noche en localidades del sur de España para ver el eclipse.

El caso más claro es el de la provincia de Cádiz, donde los precios se han disparado, provocando el enfado y rechazo de muchas personas en redes sociales. En la localidad de Tarifa, uno de los mejores puntos de la península para disfrutar de un eclipse solar total que durará más de 4 minutos, no hay alojamientos libres para la fecha.

Sólo basta hacer una rápida búsqueda y comparación en plataformas como Booking para comprobar que hay apartamentos que, comparando este año y el que viene, han subido más de un 7.000% para el día uno de agosto. Apartamentos que pasan de un año a otro a costar de 170 euros la noche a más de 13.000 euros.

La locura desatada por una noche en Cádiz

Con pocos apartamentos libres, los dueños de departamentos turísticos han aprovechado la gran ocupación y demanda para disparar los precios para la noche del 1 al 2 de agosto de 2027. Más del 99% de las plazas hoteleras en plataformas como Booking aparecen ya como no disponibles. La media de los precios de los apartamentos disponibles se sitúa en torno a los 2.000 euros.

Esta locura se desata por la necesidad de querer presenciar un evento único. La zona del Estrecho de Gibraltar y la costa de Cádiz serán los lugares más privilegiados de Europa para ver la totalidad del eclipse. Solo el sur peninsular, incluyendo zonas de Andalucía, Ceuta y Melilla, podrá apreciar el eclipse, por lo que se producirán desplazamientos del norte al sur del país.

Por qué han subido los precios de la noche del 1 de agosto

El eclipse de 2027 será el más largo del siglo y astrónomos empiezan a avisar de su importancia. Cádiz será invadida durante esas fechas por una ola masiva de turistas (plena temporada alta de verano), científicos, fotógrafos y universidades que planifican estos viajes con años de antelación. Tienen presupuestos muy altos y reservan en cuanto los sistemas lo permiten, agotando las plazas hoteleras normales de inmediato.

Tras el eclipse del 12 de agosto se dispararon las búsquedas del eclipse de 2027 y a su vez las búsquedas para alojamientos para el día 1 en Cádiz. La mayoría de plataformas turísticas utilizan tarifas dinámicas basadas en algoritmos. Al detectar miles de búsquedas simultáneas para una fecha tan lejana, el sistema interpreta que la demanda es extrema y sube hasta 10 o 20 veces los precios.

Estados Unidos vivió eclipses recientes donde se registraron pagos para alquilar jardines que superaban los miles de dólares. Con estos precedentes y con todo el foco mediático que ha recibido el anterior eclipse, los dueños de viviendas de uso turístico han podido planear estrategias de precios para maximizar sus beneficios.