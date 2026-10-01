Cristóbal Colón sobre el descubrimiento de América: «Puse mi fe en Dios y él me dio la gracia de pasar de las Canarias a las Indias»

Más de cinco siglos después, las palabras de Cristóbal Colón continúan vinculadas a uno de los viajes que transformaron para siempre la historia mundial. El navegante emprendió su expedición convencido de que podía alcanzar las Indias navegando hacia Occidente y dejó constancia en sus escritos de la importancia que concedía a la fe y a la providencia divina durante aquella aventura.

Un viaje impulsado por la fe

La dimensión religiosa aparece desde el comienzo del proyecto colombino. En la relación del primer viaje, conservada gracias al resumen realizado por Bartolomé de las Casas, Colón explica que los Reyes Católicos decidieron enviarlo hacia las Indias también con el propósito de favorecer la expansión de la fe cristiana. La propia narración comienza, además, con la fórmula «In Nomine D. N. Jesu Christi», una muestra del lenguaje religioso de la época.

Las fuentes posteriores también describen los preparativos espirituales de Cristóbal Colón antes de abandonar la península. Gonzalo Fernández de Oviedo relata que el navegante mantuvo conversaciones con fray Juan Pérez, su confesor en el monasterio de La Rábida, y que antes de embarcarse puso su empresa en manos de Dios. Después, según este relato, recibió la Eucaristía antes de iniciar la navegación desde Palos.

De Canarias hacia lo desconocido

La expedición partió de Palos el 3 de agosto de 1492 con tres embarcaciones, que eran la Santa María, la Pinta y la Niña. El navegante Cristóbal Colón puso rumbo inicialmente hacia las islas Canarias, donde las naves realizaron reparaciones y prepararon la travesía atlántica. El 6 de septiembre comenzó la navegación desde Canarias hacia el oeste, en dirección a unas Indias que Cristóbal Colón esperaba alcanzar.

El navegante no sabía que aquella ruta le llevaría hasta un continente desconocido para los europeos de su expedición. El 12 de octubre de 1492 llegaron a Guanahaní, en las actuales Bahamas, aunque Cristóbal Colón interpretó inicialmente aquellas tierras dentro de su proyecto de alcanzar Asia. Diferentes estudios señalan que el objetivo original de llegar a las islas de la Especiería no se cumplió en aquel primer viaje.

La relación entre fe y exploración resulta especialmente significativa porque Cristóbal Colón no presentó su viaje únicamente como una empresa comercial o geográfica. En sus escritos aparece repetidamente la idea de que la expedición podía servir también a la expansión del cristianismo. Su carta de 1493, difundida rápidamente por Europa, describió los territorios encontrados y buscó apoyo para continuar las expediciones.