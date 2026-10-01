Rabindranath Tagore, poeta hindú premio Nobel de Literatura, sobre la amistad: «No es amigo quien ríe mis risas, sino quien llora mis lágrimas»

La amistad ocupa un lugar central en muchas reflexiones literarias sobre las relaciones humanas. A lo largo de la historia, los escritores y pensadores han tratado de explicar qué hace que un vínculo sea realmente sincero y duradero.

No siempre se trata de compartir buenos momentos, celebrar los éxitos o disfrutar de la compañía del otro. La verdadera amistad también se pone a prueba cuando aparecen las dificultades y el dolor.

Una de las frases atribuidas al indio Rabindranath Tagore resume precisamente esa idea: «No es amigo quien ríe mis risas, sino quien llora mis lágrimas». La reflexión pone el foco en la importancia de acompañar al otro cuando las circunstancias no son favorables.

Estar presente en los momentos difíciles implica escuchar, comprender y ofrecer apoyo sin esperar nada a cambio.

El significado de la frase célebre de Rabindranath Tagore sobre la amistad

La frase plantea una diferencia entre la compañía circunstancial y la amistad basada en la empatía. Reír las mismas risas representa compartir la alegría, los éxitos y las experiencias agradables. Llorar las mismas lágrimas, en cambio, simboliza acompañar al otro cuando atraviesa una dificultad.

El mensaje pone el foco en la capacidad de estar presente cuando la situación resulta menos sencilla. Para esta concepción de la amistad, el vínculo no se demuestra únicamente en los buenos momentos, sino también mediante la comprensión y el apoyo cuando aparecen la tristeza o la adversidad.

La idea encaja con una parte de la trayectoria intelectual de Rabindranath Tagore, escritor indio nacido en Calcuta en 1861. Su formación estuvo vinculada desde joven a la literatura, la música y la renovación espiritual de Bengala.

¿Quién fue Rabindranath Tagore?

Rabindranath Tagore desarrolló una extensa obra literaria que abarcó poesía, narrativa, teatro y ensayo. En 1878 viajó a Gran Bretaña, donde estudió literatura y música. Posteriormente publicó diferentes colecciones poéticas y obras de otros géneros que contribuyeron a consolidar su prestigio.

Entre sus títulos figuran Citra, Gora, La casa y el mundo, El jardinero y La ofrenda lírica. Esta última obra, publicada originalmente en 1910, se encuentra entre las creaciones más conocidas del autor.

Tagore también desarrolló una importante actividad educativa. En 1901 fundó una escuela en Santiniketan, donde defendió un modelo basado en la libertad intelectual. Dos décadas después, el centro se transformó en la universidad internacional Visva Bharati.

La dimensión intelectual de Tagore trascendió la literatura. Durante los años de la Primera Guerra Mundial y ante la creciente agitación política en la India, adoptó una postura pacifista y contraria al nacionalismo. También impartió conferencias en Europa, Estados Unidos y distintos países asiáticos.

El premio Nobel de Literatura de Rabindranath Tagore

El reconocimiento internacional llegó en 1913, cuando Rabindranath Tagore recibió el premio Nobel de Literatura. El galardón se produjo después de que su obra alcanzara una notable difusión fuera de la India.

Tagore murió en Santiniketan en 1941, después de dedicar sus últimos años en buena medida a la gestión de su centro de estudios. Su legado abarca tanto la creación literaria como la educación y el pensamiento.