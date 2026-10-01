Ni ficus ni geranios: la planta de interior con flores más infravalorada por los españoles, según una experta florista profesional

Hay plantas que arrastran una fama injusta y quedan relegadas frente a especies mucho más populares. La orquídea es una de ellas.

Maru Latournerie, jefa de producto y diseño de Colvin, explica a OKDIARIO que esta planta de interior es resistente, ocupa poco espacio y puede ofrecer flores durante meses.

La orquídea es una de las plantas de interior más infravaloradas

Las orquídeas suelen asociarse a cuidados delicados, pero Latournerie desmonta esa percepción. Según la experta, son plantas «increíblemente resilientes» y agradecidas, capaces de adaptarse bien a las condiciones habituales de una vivienda.

Su porte compacto supone otra ventaja. Frente a plantas que necesitan bastante espacio para desarrollarse, la orquídea puede encajar en estancias pequeñas sin renunciar a un importante valor decorativo. Además, su floración puede prolongarse durante meses con una rutina de cuidados sencilla.

La especialista también sitúa al anthurium entre las especies menos valoradas de lo que merecen. Ocupa poco espacio, aporta color durante meses y requiere un mantenimiento sencillo. La peperomia y la aspidistra completan su selección de plantas resistentes que todavía no tienen tanta presencia en los hogares.

¿Qué plantas de interior necesitan menos cuidados?

Para quienes disponen de poco tiempo, Latournerie recomienda especialmente las orquídeas, las aspidistras y las suculentas. Los cactus, las suculentas y las yucas, además, figuran entre las especies que necesitan menos agua.

El exceso de riego constituye, precisamente, uno de los errores más frecuentes. Latournerie advierte de que estas plantas suelen sufrir más por un exceso de agua que por una ligera falta. Elegir una especie sin tener en cuenta la iluminación disponible o utilizar macetas sin drenaje también puede perjudicar su desarrollo.

Por otro lado, la luz es determinante. Ninguna planta puede vivir indefinidamente en una habitación completamente oscura, aunque algunas toleran niveles reducidos de iluminación. La aspidistra, el aglaonema y determinados helechos soportan mejor estas condiciones.

¿Qué planta de interior elegir según cada estancia?

La elección también depende del espacio de la casa. En dormitorios, la especialista propone peperomias, aspidistras y orquídeas, siempre que estas últimas reciban buena luz indirecta. En baños, donde suele existir mayor humedad ambiental, funcionan especies como el spathiphyllum, los helechos, el aglaonema y la peperomia.

Para la cocina, las aromáticas como la albahaca, la menta o el romero son alternativas si existe suficiente luz. Como opción ornamental, la especialista señala de nuevo a la peperomia y al aglaonema por su tolerancia a los cambios de temperatura habituales de esta estancia.

El calor también exige adaptar los cuidados. Cactus, suculentas, yucas y orquídeas pueden soportar temperaturas elevadas en interiores, pero conviene protegerlas del sol directo durante las horas centrales y mantener una ventilación adecuada. El calor acelera la pérdida de agua y puede provocar hojas secas o caídas.

¿Hay plantas populares que requieren más cuidados?

Latournerie no considera que existan plantas «malas», pero sí especies que pueden resultar más exigentes. Es el caso de las calatheas, que necesitan una humedad ambiental elevada y cuidados constantes. Por último, algunos ficus de gran tamaño requieren suficiente espacio y unas condiciones de luz estables.

La experta apunta que la tendencia actual se dirige hacia plantas resistentes, fáciles de mantener y adaptadas a viviendas urbanas.