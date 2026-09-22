André Alonso, especialista en jardinería doméstica: «Si no quieres que tus plantas tengan plagas de pulgones, ten siempre a mano jabón potásico»

Las plagas de pulgones son, junto a la cochinilla, la araña roja, los trips y la mosca blanca, el mayor quebradero de cabeza para cualquiera que cuide plantas en casa. Se instalan en el envés de las hojas, se alimentan de la savia y, en cuestión de días, dejan a la planta débil, con hojas amarillentas y una capa pegajosa (la melaza) que además favorece la aparición de hongos.

Y el problema aquí es que muchas soluciones caseras que circulan por internet mezclan verdades a medias con remedios sin ningún respaldo. Por eso conviene prestarles atención a los que saben. Y si de expertos hablamos, el primero que viene a la mente es André Alonso, quien compartió recientemente una rutina de tratamiento que se ha hecho viral.

Jabón potásico, la primera barrera contra las plagas de pulgones

André Alonso, especialista en jardinería doméstica conocido como la «Reina Plantil» en TikTok, lo resume así en su vídeo: siempre hay que tener a mano jabón potásico para mantener las hojas limpias y no crear el ambiente perfecto para las plagas.

Desde luego, si involucramos a la ciencia en ese concejo, tiene una base más que sólida. Recordemos que este producto actúa por contacto, disolviendo la capa de quitina del exoesqueleto de insectos y ácaros de cuerpo blando, lo que provoca su deshidratación sin dejar residuos ni afectar a abejas o mariquitas.

No obstante, el punto débil de esta técnica es que no protege de forma duradera. Hay que mojar directamente al bicho, repetir la aplicación cada siete o diez días y evitar las horas de sol fuerte, porque una concentración superior al 3% (o incluso el uso de jabón normal de cocina, que no es lo mismo) puede quemar las hojas en lugar de proteger la planta.

Neemex y Ecothrin: dos aliados para interrumpir el ciclo de las plagas de pulgones

Cuando el jabón no basta porque la plaga ya se ha multiplicado, André Alonso recurre a un producto que en el vídeo suena como «Nimex», aunque el nombre real es Neemex, un insecticida a base de aceite de neem (azadiractina).

Su mecanismo coincide con lo que describe: no mata al instante, sino que interfiere en la síntesis de la hormona que regula la muda e impide que las larvas completen su desarrollo, además de reducir la puesta de huevos.

Después llega el turno de lo que en el vídeo se pronuncia como «Lecotrin», en realidad Ecothrin, un insecticida con piretrinas naturales extraídas del crisantemo.

Estas moléculas actúan directamente sobre el sistema nervioso del insecto, bloqueando el cierre de los canales de sodio de sus neuronas y provocando una parálisis que termina en la muerte de la plaga, tal y como afirma el vídeo original.

Azufre y triple acción: el resto del arsenal contra las plagas de pulgones

El especialista completa su rutina con dos productos más, dirigidos a otros frentes de la misma batalla. Por ejemplo, menciona al azufre, porque actúa como fungicida y acaricida, especialmente útil contra el oídio y la araña roja.

Por otro lado, también menciona al llamado Triple Acción, que combina un efecto insecticida, fungicida y desecante que además elimina la melaza que dejan pulgones y cochinillas sobre las hojas.

¿En qué medida es seguro usar todos estos productos en casa?

La broma del vídeo sobre que estos productos son «seguros para todos los animales, incluyendo tu marido» también tiene una base real. El jabón potásico, la azadiractina y las piretrinas figuran entre los ingredientes de menor toxicidad para mamíferos dentro de la fitosanidad ecológica.

Ninguno es sistémico ni deja residuos persistentes, así que se degradan con rapidez tras cumplir su función.

Aun así, «eco» no significa «sin riesgo alguno». Cualquier insecticida, por natural que sea, puede provocar sensibilidad o alergias en personas y mascotas si se manipula sin cuidado.

Dicho esto, la recomendación final del propio vídeo va en la línea correcta: probar primero en una zona pequeña, aplicar siempre en espacios ventilados y no volver a colocar la planta al sol directo hasta que las hojas estén completamente secas.