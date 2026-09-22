Maru Latournerie, experta en plantas y floristería: «Los cactus y suculentas suelen sufrir más por exceso de riego que por falta de agua»

Las plantas de interior pueden transformar cualquier estancia, pero elegir una especie adecuada y conocer sus necesidades es fundamental para mantenerlas en buen estado.

El riego, la luz disponible, la temperatura y el espacio condicionan su desarrollo. Entre los errores más habituales aparece uno especialmente frecuente: proporcionar más agua de la necesaria.

Los cactus y suculentas necesitan menos agua de la que muchos creen

Cactus y suculentas destacan entre las plantas que requieren menos riego durante todo el año. Su capacidad para tolerar periodos con poca disponibilidad de agua hace que no necesiten una atención constante. Sin embargo, esta resistencia puede llevar a un error habitual: regarlas demasiado.

«Los cactus, las suculentas y las yucas son las que menos agua necesitan. De hecho, suelen sufrir más por exceso de riego que por falta de agua», dice Maru Latournerie, jefa de producto y diseño de Colvin, en una entrevista para OKDIARIO.

Por eso, antes de añadir agua conviene comprobar el estado del sustrato y las condiciones en las que se encuentra la planta.

No todas las especies tienen las mismas necesidades. La cantidad de luz, la temperatura y la humedad del ambiente influyen directamente en la frecuencia de riego. Una planta situada en una habitación con poca iluminación, por ejemplo, crece más despacio y consume menos agua.

¿Qué plantas de interior necesitan menos cuidados?

Además de los cactus y las suculentas, existen otras especies que requieren un mantenimiento relativamente sencillo. La experta de Colvin señala en una entrevista para este medio que las orquídeas, la aspidistra y determinadas variedades de peperomia y aglaonema son buenas alternativas para quienes buscan plantas resistentes y fáciles de mantener.

Las orquídeas, pese a la fama de ser delicadas, pueden adaptarse bien a los interiores. Su tamaño compacto permite colocarlas incluso en viviendas con poco espacio. También destaca el anthurium, que ocupa poco y aporta color durante meses.

Para elegir correctamente una planta no basta con fijarse en su apariencia. La especie debe encajar con las condiciones de la vivienda y con el tiempo que cada persona puede dedicar a sus cuidados.

¿Cuáles son los errores más frecuentes al cuidar plantas?

El exceso de riego aparece como uno de los principales problemas entre quienes empiezan a tener plantas en casa. Otro error consiste en escoger una especie sin valorar previamente la cantidad de luz disponible.

También resulta importante utilizar recipientes con un drenaje adecuado. Una maceta sin salida para el agua puede dificultar el cuidado de determinadas especies y favorecer la acumulación de humedad.

La iluminación tampoco debe confundirse con la necesidad de agua. Las plantas necesitan luz para realizar la fotosíntesis y ninguna especie puede vivir indefinidamente en una estancia completamente oscura. Algunas toleran niveles reducidos de iluminación, pero siguen necesitando cierta cantidad de luz.

Maru Latournerie explica cómo elegir una planta adecuada para tu hogar

Según explica Maru Latournerie, las plantas deben escogerse teniendo en cuenta las características concretas de cada hogar. En una vivienda pequeña, por ejemplo, recomienda especies de crecimiento lento o vertical y que no necesiten macetas grandes.

La experta también destaca la importancia de adaptar los cuidados a cada estancia. En lugares con poca luz, el riego debe ajustarse a un crecimiento más lento. En ambientes secos, especies como las suculentas, las yucas o las aspidistras pueden tolerar mejor estas condiciones.

En cuanto a las plantas de interior, Latournerie apunta además a especies como la peperomia, el aglaonema y la aspidistra como alternativas menos habituales, pero resistentes y decorativas.

La elección también cambia cuando hay perros o gatos en casa. La especialista menciona la calathea, la maranta, la peperomia, la pilea y la palma de salón entre las opciones recomendables para estas viviendas mascotas, mientras aconseja informarse previamente sobre las características de cada especie antes de incorporarla a tu hogar.