La mejor planta resistente al calor y al frío que puedes poner en tu jardín para que rebose de flores todo el año

La clavelina (Dianthus chinensis) es una especie herbácea originaria de Asia, especialmente vinculada a China, Corea y Mongolia. Su tamaño compacto, de unos 30 a 50 centímetros, facilita su cultivo tanto en el suelo como en macetas y jardineras.

Sus flores pueden presentar tonos blancos, rosas, rojos o violetas. Además, hay que destacar que su crecimiento permite agrupar varios ejemplares para formar macizos de color. Esta planta también resulta adecuada para terrazas y ventanas.

La clavelina destaca precisamente por su capacidad para adaptarse a los cambios de temperatura. Tolera tanto el calor como el frío moderado, por lo que resulta una buena opción para cultivar en exteriores.

Para que se mantenga en buenas condiciones, necesita una ubicación luminosa y un suelo con buen drenaje, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces.

¿Qué cuidados necesita la clavelina para florecer?

La ubicación de la clavelina es importante. Por ello, es recomendable colocarla a pleno sol, una condición fundamental para estimular la formación de botones florales.

Cuando recibe poca luz, sus tallos pueden debilitarse y la floración disminuye. La Royal Horticultural Society también aconseja un suelo bien drenado.

El riego debe adaptarse a la temperatura y al terreno. Durante los meses cálidos puede necesitar agua con mayor frecuencia, incluso a diario en determinados climas.

En otoño e invierno conviene espaciar los riegos. Verdecora advierte de que la clavelina no tolera los encharcamientos, por lo que el agua acumulada en el plato de la maceta puede favorecer la pudrición de las raíces.

Por otro lado, el abonado ayuda a sostener su floración. Los especialistas aconsejan mantener una pauta regular desde el inicio de la primavera hasta el final del verano, utilizando fertilizante para plantas con flor o abono de guano. La eliminación de las flores marchitas también ayuda a mantener a esta especie en buenas condiciones.

¿Cuándo florece el clavel chino y cuánto dura?

La floración se concentra principalmente desde la primavera y puede prolongarse hasta el otoño, dependiendo del clima. Por tanto, aunque el reclamo de una planta con flores durante todo el año resulta atractivo, no vale para cualquier zona de España. La duración cambia según temperaturas, exposición y variedad.

La Royal Horticultural Society sitúa el Dianthus chinensis en un rango de altura de unos 10 a 50 centímetros aproximadamente, y señala el pleno sol y los terrenos bien drenados entre sus condiciones adecuadas.

Para conservar un porte compacto, basta con realizar una ligera rebaja de los tallos en primavera u otoño. También conviene retirar los capullos marchitos directamente desde el tallo. Esta tarea favorece la renovación de la planta y evita que las flores deterioradas atraigan plagas.

Por su tamaño, su variedad cromática y sus necesidades asumibles, la clavelina encaja bien en jardines, balcones y terrazas. Eso sí, su resistencia no significa que sea inmune a las heladas intensas o a cualquier tiempo extremo.

Elegir un emplazamiento soleado, utilizar un sustrato drenante y ajustar el riego son los secretos para mantener a esta planta saludable. Y tú, ¿qué especies de plantas tienes en tu casa?