Situación política

¿Qué es la diputación permanente? Cómo funciona y por qué podría ser utilizada para aprobar las medidas de vivienda

SI Sánchez convoca elecciones este órganos puede aprobar los dos decretos 'Maricarmen'

Pedro Sánchez. (Europa Press)
Pedro Sánchez. (Europa Press)
  • Fernando Larruscain
  • Estudiante de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Redactor de SEO en OKDIARIO. Apasionado del deporte y de las MMA.

La Diputación Permanente es un órgano constitucional y parlamentario de naturaleza especial que asume las funciones de las cámaras legislativas del Congreso de los Diputados y el Senado cuando estas están disueltas. El objetivo de este órgano es asegurar que, durante el periodo que las cámaras se encuentran disueltas, se asegure la continuidad institucional y se velen los poderes que ejercen las propias cámaras y que sus funciones no queden nunca desatendidas.

En caso de que Pedro Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones generales, este órgano tiene el poder de aprobar los dos decretos ‘Maricarmen’.

Lo último en España

Últimas noticias