¿Qué es la diputación permanente? Cómo funciona y por qué podría ser utilizada para aprobar las medidas de vivienda

La Diputación Permanente es un órgano constitucional y parlamentario de naturaleza especial que asume las funciones de las cámaras legislativas del Congreso de los Diputados y el Senado cuando estas están disueltas. El objetivo de este órgano es asegurar que, durante el periodo que las cámaras se encuentran disueltas, se asegure la continuidad institucional y se velen los poderes que ejercen las propias cámaras y que sus funciones no queden nunca desatendidas.

En caso de que Pedro Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones generales, este órgano tiene el poder de aprobar los dos decretos ‘Maricarmen’.