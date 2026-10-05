El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado las elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre, como adelantó OKDIARIO. Lo ha hecho a través de una comparecencia institucional en las escalinatas de La Moncloa este lunes y tras la caída de los dos decretos de vivienda. «Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia», ha asegurado el dirigente del PSOE. El líder socialista comunicó este domingo su decisión al Rey Felipe VI a través de una conversación telefónica.

«Tras informar como corresponde al jefe del Estado [el Rey Felipe VI], he decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo con los plazos que establece la ley», ha manifestado Sánchez.

La ley establece que la votación debe producirse 54 días después de la convocatoria. Sánchez firmará este lunes el decreto de disolución y se publicará el martes en el BOE. Por tanto, los españoles votarán el último domingo de noviembre.

El presidente ha establecido el marco de los próximos comicios como una pugna entre dos bandos. Por un lado, una «ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna» a la que ha culpado de «derogar y recortar los derechos y las libertades». Por otro lado, ha propuesto una España como «baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental», según él mismo ha descrito a su Gobierno.

La decisión tras la reflexión

El presidente ha pasado el fin de semana pensando en si convocar elecciones tras el rechazo del Congreso a sus dos decretos de vivienda. Entre otras personas, ha consultado a dirigentes de su partido, del Gobierno y de su confianza. Entre su núcleo duro están Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska, Carlos Cuerpo y su jefe de gabinete, Diego Rubio. Finalmente, ha decidido hacerlo.

«Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario» que busca «estar en el lado correcto de la historia», ha dicho Sánchez. Y ha concluido que van a dejarse «la piel», trabajar para recuperar la confianza: «Para ilusionar y para volver a ganar».

El presidente ha realizado un recorrido por los últimos años de Gobierno socialista y ha destacado los puntos que él mismo considera más relevantes.

«En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio», ha subrayado el presidente.

Contra la oposición

Además, ha criticado la existencia de un «Congreso muy bronco» en el que, en su opinión, «absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear». Y ha acusado al PP y Vox de ser «la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática».

En su lugar, Sánchez ha puesto en valor que ellos han «transferido a los gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda». «Ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales», ha replicado el líder socialista en un tono político.

En ese mismo sentido ha asegurado que España es «la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea». Pese a las críticas recibidas por el Gobierno, ha asegurado que «el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que en grandes economías europeas», a la vez que asegura que los niveles de desigualdad y pobreza «han caído al mínimo desde que existe una serie histórica que la registra».

Asimismo, ha celebrado «ampliar las becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del Servicio del Sistema Nacional de Salud». El presidente ha puesto en valor la «modernización profunda de la industria» con fondos europeos Next Generation.

En esa línea, ha señalado que se ha logrado un hito en la transición ecológica: «Más de la mitad de la energía procedía de fuentes renovables». Y, por último, ha aludido tangencialmente a la crisis que ha provocado la convocatoria electoral: «Hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda». Y ha recordado su negativa a aceptar subir el gasto en Defensa al 5% del PIB, tal y como había exigido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las sucesivas reuniones de la OTAN.

«Errores» e incumplimientos

Sánchez ha reconocido que existe «insatisfacción» en «parte de esa mayoría social». Y ha reconocido «errores» y que no han «logrado hacer todo» lo que se habían propuesto.

«Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente para acometer en profundidad las reformas pendientes», ha argumentado el presidente para convocar las elecciones generales.

«Debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España», ha subrayado. «Ahora depende de vosotros», ha mencionado el presidente, en claro tono electoral.

Caída de los decretos de vivienda

El Congreso asestó este viernes una dura derrota parlamentaria a Sánchez al tumbar las dos normas que el Gobierno había aprobado para responder a la acampada de Sol contra sus políticas de vivienda. Se trataba de los dos decretos de vivienda que aprobó esta misma semana el Consejo de Ministros en plena ola de movilización por el desahucio de Maricaren y la posterior ola de protestas en diferentes ciudades españolas, pero que alcanzó su máximo exponente con la acampada en la madrileña Puerta del Sol.

Entonces, desde el Ejecutivo reconocieron que venían «días de analizar lo que ha pasado». Sin embargo, desde Moncloa evitaban «hacer cábalas» y pedían «calma». Pero fuentes del Gobierno admitían que «no se puede descartar ninguna opción», como la convocatoria de comicios.

Las únicas palabras que pronunció este viernes el presidente fueron al final del debate de ambos decretos. Antes de la votación, Sánchez utilizó la potestad que le da el reglamento para hacer uso de la palabra. Con todos los diputados en el hemiciclo, se dirigió a PP, Vox y Junts para decirles: «La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan».