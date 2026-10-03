Tezanos activa el CIS para ayudar a Sánchez en su reflexión: pregunta a los españoles si irán a votar y cuándo decidirán el voto

El director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Félix Tezanos, ha lanzado un sondeo para ayudar a Sánchez en su fin de semana de reflexión. Según ha podido comprobar OKDIARIO, el CIS está preguntando desde este fin de semana a miles de personas para conocer en detalle su intención de voto, sus preferencias políticas, la valoración de los principales líderes y su recuerdo en las elecciones generales de 2023.

Con el pretexto de conocer la posición de los españoles sobre la vivienda, la encuesta del CIS comienza abordando el caso del desahucio de Maricarmen y los dos decretos de vivienda fallidos, para entrar de lleno en conocer cuáles son los principales problemas de España y las preferencias e intención de voto.

El sondeo consta de más de 60 preguntas, la mayoría centradas en conocer la probabilidad de que los entrevistados acudan a votar si al día siguiente se celebrasen elecciones generales, utilizando una escala de 0 a 10. Los encuestadores preguntan a qué partido votarían, a qué otra formación votarían si finalmente no lo hicieran por la primera opción y qué partido consideran más cercano a sus propias ideas.

Este CIS coincide con el momento más crítico de Pedro Sánchez, que en estos momentos estaría valorando el coste político de mantener la legislatura, mientras su núcleo más cercano le ha aconsejado convocar las elecciones. Incluso el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha dejado entrever, a través de una viñeta, que el líder socialista está noqueado.

La derrota parlamentaria de sus dos decretos de vivienda, tumbados por PP, Vox y Junts, ha abierto de nuevo el escenario electoral y ha colocado al presidente ante la decisión de continuar hasta 2027 o disolver las Cortes. La primera fecha posible para unas elecciones anticipadas sería el 29 de noviembre.

El escenario también coloca ante una situación incómoda a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Mientras Podemos aboga por sostener a Sánchez como socio preferente mientras calienta la calle con manifestaciones y acampadas en toda España alentadas por el movimiento ultra y violento Antifascista, Sumar ha advertido que no ve sentido a mantener la legislatura «si no se puede legislar medidas sociales».