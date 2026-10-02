Sánchez a su núcleo duro: «Me tomaré el fin de semana para decidir si convoco elecciones»

Pedro Sánchez ha pedido tiempo. Tras una noche de contactos ininterrumpidos con su núcleo duro, el presidente del Gobierno ha trasladado a sus colaboradores más estrechos que se tomará el fin de semana para decidir si convoca elecciones generales. «Me tomaré el fin de semana para decidir si convoco elecciones generales», les ha dicho, según ha podido saber OKDIARIO.

Los ministros Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Carlos Cuerpo, junto al jefe de gabinete del presidente, Diego Rubio, mantuvieron contactos entre ellos durante toda la noche para analizar el escenario abierto tras el portazo de Junts. La mayoría de ese círculo le ha trasladado a Sánchez que lo mejor es adelantar los comicios al 29 de noviembre. En Moncloa están convencidos de que, con la vivienda y la amenaza de la ultraderecha como ejes de campaña, el PSOE tiene opciones en las urnas.

La fecha encaja con el plazo que se ha dado el presidente. La ley electoral fija la votación 54 días después de la convocatoria, así que para votar ese domingo el decreto de disolución tendría que publicarse el martes 6 de octubre. El calendario sería decidir durante el fin de semana y firmar a comienzos de la próxima. En Moncloa se manejan encuestas que sitúan al PSOE por encima de los 110 escaños, por debajo de los 121 diputados que los socialistas obtuvieron en 2023.

Sánchez no se ha limitado a escuchar a su núcleo duro. El presidente también ha consultado a su ex jefe de Gabinete, Iván Redondo, el gurú que diseñó su llegada a Moncloa y que salió del Gobierno en la crisis de julio de 2021. Redondo le ha trasladado que, como mínimo, el PSOE tiene opciones de superar al PP en unas generales.

Es la misma tesis que viene defendiendo en público. En su última columna sostiene que el PSOE y la izquierda están mal en España, pero que todavía pueden ganar las elecciones. Su argumento es que la derecha tradicional se desmorona en toda Europa y en Estados Unidos, desplazada por formaciones más duras, como ha ocurrido con Forza Italia, Les Républicains, los tories o el viejo Partido Republicano.

Según Redondo, el PP vive la misma amenaza sin haberse dado cuenta: «La derecha en España está en jaque, pero nadie se lo ha dicho al PP». El ex jefe de Gabinete ya señalaba la votación de la vivienda en el Congreso como el primer momento clave.

El portazo de Junts

Ese momento ha llegado. La ejecutiva de Junts, convocada de urgencia el jueves por Jordi Turull, ratificó por unanimidad su no a los dos decretos de vivienda que se votan este viernes en el Congreso y exigió al Gobierno que retire el decreto y redacte «un nuevo texto». «No tenemos miedo de quemarnos para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas», había advertido la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

«Junts le ha hecho llegar un borrador al Gobierno y sólo metieron cuatro pinceladas. O meten el texto completo o no hay nada de qué hablar», explicaban fuentes del partido a OKDIARIO.

Con los siete diputados de Junts en contra, el Ejecutivo se queda sin mayoría. PP, Vox, UPN y Coalición Canaria suman 172 votos, que con los independentistas llegan a 179, frente a los 171 de la izquierda. Desde el jueves por la noche, en el Gobierno se admite lo que hasta hace días se negaba: «Ya no descartamos nada».