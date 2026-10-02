El viernes ya está aquí y, aunque el precio de la gasolina sigue preocupando a los conductores, este fin de semana llega con la nueva rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos ya en vigor. Y si tenemos en cuenta que muchos madrileños aprovecharán estos días para hacer una escapada o ir de compras a algún supermercado o gran superficie, de modo que conviene saber a cuánto está el litro hoy viernes 2 de octubre y dónde están las gasolineras más baratas.

Gracias al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica podemos consultar los precios actualizados que reportan las propias estaciones de servicio. Así que si tienes previsto coger el coche hoy o dejarlo a punto para el fin de semana, estas son las gasolineras más baratas de Madrid para repostar.

Precio de la gasolina hoy 2 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Toma nota, porque estas son las gasolineras que tienes más baratas hoy para repostar:

Gasolina 95

Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.607 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.607 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.607 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.608 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.608 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.609 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.617 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.617 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.617 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Plenergy . Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1.617 €/l .

. Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1.617 €/l .

. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: . T9 . Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1.618 €/l .

. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.619 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.619 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas del Agua, s/n. Precio: 1.619 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas del Agua, s/n. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.627 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.627 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.627 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.721 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.721 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.729 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.749 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.809 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.817 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.855 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.857 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Shell . Butarque. Calle Fuente de la Teja, 2. Precio: 1.857 €/l .

. Butarque. Calle Fuente de la Teja, 2. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.857 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.857 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.867 €/l .

. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: . Shell . Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.867 €/l .

. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1.877 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.877 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.877 €/l .

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: . Shell . Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.877 €/l .

. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: 1.884 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.884 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Shell . Alcobendas. Carretera M-603, km 14,900. Precio: 1.887 €/l .

. Alcobendas. Carretera M-603, km 14,900. Precio: . Shell . Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.897 €/l .

. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: . Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.899 €/l.

Diésel

Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.709 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.719 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.769 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.787 €/l .

. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.787 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.787 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.799 €/l.

Con los resultados que acabamos de ver ya sabemos a cuánto está el precio de la gasolina hoy viernes, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados de un modo más detallado e incluso verlo en forma de mapa para que podamos encontrar las gasolineras más rápidamente y que te dejamos ahora a modo de detalle.