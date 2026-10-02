Cielo muy nuboso o cubierto en toda la provincia, con algunas débiles lluvias en el extremo oeste. Hoy, 2 de octubre de 2026, las temperaturas mínimas y máximas descenderán ligeramente en el Prepirineo, mientras que aumentarán en el litoral. Viento moderado del noroeste en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 2 de octubre

Barcelona: cielo nublado con riesgo de lluvia

El cielo se despereza lentamente en Barcelona, donde la jornada se presentará copiosa en nubes y con un alto riesgo de precipitaciones sobre todo en la tarde y noche. A primera hora, quizás un ligero manto de cumulus nos acompañe, pero las nubes grisáceas tomarán protagonismo, insinuando que más vale tener una sombrilla a mano. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 27 grados, mientras que la humedad se sentirá bastante pesada, creando una sensación térmica que podría llegar incluso a los 26 grados.

Ya por la tarde, el viento, que soplará de manera suave desde el este, ayudará a refrescar un poco la jornada, aunque las ráfagas máximas no superarán los 5 km/h. Con un máximo de precipitaciones previsto para la tarde-noche, los que tengan planes al aire libre deberían estar preparados para un chaparrón. La luz del día, que empezó regalándonos su presencia a las 07:49, irá cediendo su lugar hasta las 19:31, recordándonos que, aunque el sol se esconda, siempre vendrán tiempos más claros.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y posibilidad de lluvia

El cielo de L’ Hospitalet de Llobregat se viste de gris mientras la atmósfera se carga de tensión. Una brisa fresca se hace notar, presagiando un día donde las inclemencias tomarán el protagonismo. Aunque la mañana comienza con temperaturas suaves que rondan los 22 grados, pronto la situación dará un giro inesperado.

A medida que avance la jornada, el tiempo estará marcado por fuertes ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h y una probabilidad de lluvias que supera el 90%. La sensación térmica se desplomará, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas, con mínimas de 20 grados. Será recomendable salir con paraguas y una prenda abrigada, ya que las nubes y la lluvia ocuparán el escenario en la tarde-noche.

Cielo cubierto y lluvias continuas en Badalona

La jornada amanece en Badalona con un cielo mayormente cubierto, ya que la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100 %, presagiando un día lluvioso. La temperatura inicia con una suave brisa y un agradable 20 °C, aunque la sensación térmica alcanzará los 26 °C, lo que convierte al ambiente en algo pesado, sobre todo por la elevada humedad que alcanzará picos del 85 %. A medida que avanza la mañana, esta probabilidad de lluvia persiste, incrementándose en la tarde con un 95 % de posibilidades.

Por la tarde, las condiciones se volverán un poco más complicadas, con cielos prácticamente cubiertos y temperaturas que subirán hasta los 26 °C. El viento soplará desde el este a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h. Mientras el sol se oculta a las 19:31, se recomienda preparar paraguas, ya que las lluvias serán intensas, especialmente durante la tarde y la noche. A lo largo del día, disfrutaremos de unas diez horas de luz, aunque el ambiente gris y la inminente lluvia marcarán la pauta.

Ambiente tranquilo antes de lluvias en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un ligero predominio de nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 27 grados. La brisa será suave durante el día, aunque se espera lluvia en la tarde-noche, así que no está de más llevar un paraguas si se tiene previsto salir.

Aprovechar el ambiente tranquilo puede ser ideal para dar un paseo y disfrutar de la ciudad antes de que lleguen las lluvias. Un café en una terraza se convierte en un buen plan para afrontar esta jornada variable.