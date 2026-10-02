Cielo nuboso en toda la provincia, con probabilidad de chubascos y tormentas en el extremo oriental a últimas horas. Las temperaturas descienden y el viento moderado del noroeste soplará en el valle del Ebro, volviéndose flojo en otras áreas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: mañana variable con posibles chubascos

El sol se asoma tímidamente tras el horizonte a las 08:00, invitando a los zaragozanos a disfrutar de una mañana que promete ser variable. El cielo, algo nublado, comenzará a despejarse a medida que avancen las horas, aunque no se descartan algunos chaparrones dispersos, especialmente antes del mediodía, lo que puede dar lugar a un ambiente un tanto pesado con una humedad que superará el 80%. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de la madrugada y los agradables 27°C que se esperan en el pico del día.

Ya por la tarde, el cielo lucirá mucho más despejado, permitiendo que el calor afloje su agarre y la sensación térmica máxima alcance los 26°C. A pesar de las suaves rachas de viento de hasta 40 km/h, incluso como un susurro que recorre la ciudad, la brisa añadirá frescura a la calidez del día. La puesta del sol, programada para las 19:45, nos regalará unas horas de luz en las que la noche se presentará serena y con menos probabilidades de lluvia, cerrando así una jornada llena de matices meteorológicos.

Calatayud: nubes y viento generar incertidumbre

En Calatayud, el aire se siente cargado, como anticipando una jornada agitada. Desde la madrugada, la atmósfera ha sido húmeda y densa, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, generando una sensación de inestabilidad que promete marcar el día. La mañana arranca con temperaturas frescas de 13 grados y cielos parcialmente nublados, aunque a medida que el día avanza se espera un incremento en la nubosidad, con una probabilidad del 15% de lluvia.

El contraste es notable entre la mañana y la tarde; mientras el viento sopla a 20 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 40 km/h, las temperaturas subirán hasta un máximo de 24 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja, cercanamente a los 23. Con un 10% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas si se planea salir, pues el tiempo promete sorpresas.

Tarazona: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que alcanzarán los 21 grados durante la tarde. Aunque hay ligeras posibilidades de algunas gotas aisladas, especialmente en la mañana y al caer la noche, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para pasear por los rincones de la ciudad o simplemente para realizar las actividades cotidianas con comodidad. Aprovechar las temperaturas templadas y el cielo despejado puede ser una buena manera de conectar con el entorno y disfrutar de un respiro antes de que los días más frescos lleguen.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET