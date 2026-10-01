Cruz Roja entrega cartones a los invasores para que amplíen sus campamentos ilegales en el Trampolín

Cruz Roja entrega diariamente alimentos a los invasores que permanecen en el asentamiento ilegal de la playa del Trampolín de la ciudad autónoma de Ceuta. Pero, según ha podido comprobar OKDIARIO y queda recogido en imágenes grabadas en la zona, la organización no sólo proporciona las bolsas con comida: también deja en manos de quienes viven allí los cartones de las propias cajas en las que se transportan los alimentos.

Los cartones son posteriormente utilizados por algunos de los invasores del asentamiento para construir, ampliar o acondicionar las improvisadas estructuras en las que permanecen. Planchas de cartón, cajas de alimentos y otros materiales sirven para levantar pequeñas chabolas y refugios que se multiplican en este punto del litoral ceutí.

La entrega se produce en el marco del reparto diario de comida que Cruz Roja realiza en la playa del Trampolín. Una vez recibida la bolsa con alimentos, los destinatarios pueden quedarse también con los embalajes utilizados para transportarlos, tal y como se puede observar en las imágenes grabadas por OKDIARIO.

Un campamento que sigue creciendo

La situación de la playa del Trampolín se enmarca en la invasión migratoria que viene soportando Ceuta durante los últimos meses. La Policía Nacional cifra en alrededor de 9.000 las personas que permanecen concentradas en este asentamiento irregular de la ciudad autónoma, una cifra que da una dimensión de la magnitud alcanzada por el campamento.

La acumulación de personas y la proliferación de construcciones improvisadas han convertido la zona en uno de los principales puntos de concentración de invasores que aguardan en Ceuta antes de intentar continuar su camino hacia la Península.

El uso de materiales procedentes de los propios repartos de ayuda contribuye a que los invasores dispongan de elementos con los que acondicionar sus refugios. Los cartones, aunque inicialmente forman parte del embalaje de los alimentos, acaban teniendo una segunda utilidad dentro del asentamiento.

El precedente de la playa de Benítez

La situación recuerda además a la vivida anteriormente en la playa de Benítez, donde las autoridades tuvieron que intervenir para desalojar el asentamiento que se había formado de manera ilegal en esta zona del litoral ceutí. El operativo permitió liberar el espacio ocupado y retirar las estructuras improvisadas que se habían instalado allí por cerca de 1.000 invasores.

Tras aquel desalojo, parte de la presión se desplazó hacia otros puntos de la ciudad, entre ellos la playa del Trampolín, y otros –se estima que fueron unos 200 ilegales– volvieron por su propio pie a Marruecos al temer ser ‘fichados’ por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El escenario vuelve a plantear así un problema para las autoridades locales: mientras se realizan actuaciones para recuperar espacios públicos ocupados por asentamientos irregulares, el campamento del Trampolín continúa creciendo y sus ocupantes siguen utilizando todo tipo de materiales disponibles para levantar nuevos refugios.