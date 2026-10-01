Beatriz Uriarte, premiada como mejor abogada en violencia de género en los Iberian Lawyer 2026

La abogada penalista Beatriz Uriarte, socia directora de Ospina Abogados, ha sido reconocida como mejor abogada experta en violencia de género en los Iberian Lawyer 2026. El galardón, entregado el pasado jueves en el Palacio de la Prensa de Madrid, llega en pleno relevo al frente del despacho, tras la próxima salida de su fundador, Juan Gonzalo Ospina, para ejercer como embajador de Colombia ante la Unión Europea y la OTAN.

El premio, concedido en la categoría de «Gender-Based Violence», supone «un respaldo público a su especialización y a su recorrido profesional en el ámbito del Derecho penal, particularmente en violencia de género».

Uriarte tiene 37 años y acumula diez de trayectoria en Ospina Abogados. Desde esa posición, encabeza «una nueva etapa de la firma», que afronta el reto de dar continuidad a un proyecto construido durante los últimos quince años y consolidado en el panorama jurídico español.

La gala ha reunido a cerca de 400 profesionales de España y Portugal. Los organizadores han reconocido a abogados y equipos de distintas especialidades, con el objetivo de «destacar el talento y la evolución de la abogacía ibérica».

Para la letrada, la ceremonia ha tenido «un significado especial». El reconocimiento coincide con una etapa profesional en la que asume «el protagonismo de su dirección ante la próxima salida de su fundador».

La distinción, según recoge el documento difundido con motivo del premio, «adquiere especial relevancia por el contexto en el que se produce». El nombramiento diplomático de Ospina, con sede en Bruselas, sitúa a Uriarte «en una posición central en la continuidad y el desarrollo de la firma».

Relevo en Ospina

La transición «representa un cambio significativo en la estructura de liderazgo de Ospina Abogados». No se trata, sin embargo, de un salto al vacío: Uriarte ya desempeñaba la función de socia directora antes de este nuevo escenario.

La abogada afronta esta etapa «desde el conocimiento interno del despacho, su experiencia en el ejercicio de la abogacía y su especialización en una de las áreas más exigentes del Derecho penal».

Por su parte, la salida de Juango Ospina, como también se le conoce, del ejercicio profesional «no supone únicamente el cierre de una etapa personal, sino también un momento de transformación para el proyecto que fundó».

Juango Ospina y Beatriz Uriarte.

En ese contexto, el texto es explícito: Uriarte «representa la continuidad de la firma y el liderazgo de una nueva fase». Su perfil combina la gestión interna con una práctica jurídica en primera línea.

El galardón la sitúa, además, «entre los profesionales reconocidos en esta edición por su trabajo en sus respectivas áreas de especialización». En su caso, el jurado ha distinguido una acrisolada trayectoria, depurada por una década de ejercicio en uno de los terrenos más delicados de la práctica penal.

La categoría premiada distingue su labor «en un ámbito de especial sensibilidad jurídica y social». En él, según el documento, «la preparación técnica, la experiencia procesal y el conocimiento de las particularidades de cada caso resultan fundamentales».

Pocas veces un relevo llega con un aval tan visible. Mientras Juan Gonzalo Ospina prepara las maletas rumbo a Bruselas, el despacho que fundó ha encontrado en una gala madrileña algo más que un trofeo: la confirmación pública de que la sucesión ya tiene nombre propio. Y, a juzgar por el palmarés, también tiene premio.