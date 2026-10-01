Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 1 de octubre: Pedrito descubre lo que oculta Genaro
Capítulo 498 de 'Valle Salvaje'
Avance de 'Valle Salvaje' de hoy, 30 de septiembre: Pedrito lee la libreta que esconde de Genaro
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando que hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. Y no es para menos. El pasado miércoles 30 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 497 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo don Hernando no ha tenido reparos a la hora de presionar a Alejo. Así pues, le hace saber que o pide matrimonio a Manuela o lo va a pagar muy caro.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar cada tarde de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la ocasión de poder ver cómo va a ser Braulio quien dé a conocer a su primo algo verdaderamente inquietante. Es más, se trata de una cuestión que tiene estrecha relación, precisamente, con Manuela. Todo ello mientras Rosalía termina irrumpiendo en una cena familiar. ¿Estará a la altura o, de nuevo, será humillada? Todo ello mientras, de la forma más inesperada, Pedrito termina descubriendo todo lo que oculta Genaro.
¿Qué sucede en el capítulo 498 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 1 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de poder ver cómo Luisa no duda un solo segundo en enfrentarse a Manuela. Visiblemente movida por Bárbara, opta por dar a Alejo la oportunidad de disculparse. Y lo hace a pesar de que eso, en un principio, no estaba en sus planes. En cuanto a Manuela, no puede evitar mostrarse profundamente furiosa ante los cada vez más constantes reproches de Braulio.
Todo ello mientras Pedrito no ha podido evitar quedarse profundamente descolocado al descubrir todo lo que está ocultando Genaro. Entre otras cuestiones, porque es consciente de que tiene una información muy valiosa en sus manos. Ahora bien, ¿podrá el niño alertar a alguien y confesar toda la verdad sobre el joven? Y lo más importante, ¿podrá hacerlo antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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