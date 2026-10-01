Todo sobre David Janer: edad y pareja del actor de ‘Sueños de libertad’

David Janer se incorpora a Sueños de libertad dando vida a Josema García Fuentes, un arquitecto y amigo de Pablo Salazar. El actor catalán, al que el gran público sigue recordando sobre todo por Águila Roja, vuelve así a una ficción diaria casi diez años después de dejar aquel papel que lo convirtió en una de las caras más conocidas de la televisión española. Antes ya estuvo en Amar es para siempre, por lo que los espectadores de Antena 3 están habituados a verle, aunque esta vez lo hará con un nuevo personaje al que tendremos que ir conociendo poco a poco.

David Janer Oliveras nació el 5 de mayo de 1973 en Granollers (Barcelona). En realidad es licenciado en Filosofía, una carrera que compaginó durante mucho tiempo con la interpretación, y lleva ya 25 años trabajando como actor, aunque de joven ni siquiera contemplaba dedicarse a esto. Debutó en cine en el año 2000 con Laberint d’ombres y fue sumando papeles en series como Compañeros, El cor de la ciutat o Los hombres de Paco, donde interpretó a un inspector de brigada de Asuntos Internos. También participó en la película Los girasoles ciegos, con varios premios y más de veinte nominaciones a sus espaldas.

El gran salto llegó en 2009, cuando se puso en la piel de Gonzalo de Montalvo, maestro de escuela de día y justiciero enmascarado de noche, en Águila Roja. La serie de TVE se convirtió en un fenómeno de audiencia durante nueve temporadas, hasta su final en 2016, y a Janer le valió dos nominaciones a los Fotogramas de Plata al mejor actor de televisión además de varios premios del propio formato.

Tras despedirse del papel se refugió en su casa de campo de Granollers y combinó el teatro con sus estudios, antes de regresar a la ficción diaria en 2018 con Amar es para siempre. En los últimos años ha sumado además una nueva faceta a su currículum, bastante alejada de los platós: se formó como sumiller, uniendo así su pasión por la interpretación con su afición por el vino, algo que él mismo ha descrito como una manera de seguir aprendiendo fuera de lo que ya domina. Esta afición se ha convertido en un trabajo, puesto que acude como jurado a concursos y hasta ha trabajado en programas relacionados con el mundo del vino.

¿Quién es la pareja de David Janer?

Janer siempre ha hecho de la discreción su sello. Antes de ser conocido, mantuvo durante años una relación con la periodista Meritxell Barrionuevo, a la que veía los fines de semana cuando viajaba a Barcelona, sin que la pareja acudiera nunca junta a ningún acto público.

Su relación más mediática llegó después, con la periodista Sandra Sabatés, copresentadora de El Intermedio junto a El Gran Wyoming. Ambos estuvieron juntos cuatro años, entre 2014 y 2018, repartiendo su tiempo entre Madrid, por trabajo, y su Granollers natal, de donde son ambos, los fines de semana. Sandra Sabatés se casó poco después con otra persona, boda a la que el propio Janer reconoció haberla felicitado, y desde entonces el actor no tiene ninguna pareja conocida de forma pública.