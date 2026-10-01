Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, tal y como ha adelantado OKDIARIO

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre. Tal y como ha adelantado en exclusiva OKDIARIO, la previsión del monarca era viajar a la ciudad autónoma invadida en la semana del 12 de octubre, coincidiendo con la festividad de la Hispanidad, o como muy tarde la semana siguiente, y finalmente estará en Ceuta el martes 13 de octubre y en Melilla un día después.

La visita de Felipe VI a Ceuta llegará casi tres meses después de la entrada de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes a través de la frontera del Tarajal, y en un contexto marcado por los sucesivos desplantes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha infligido al monarca a lo largo de toda la crisis, impidiendo incluso su desplazamiento a la ciudad autónoma antes de este 13 de octubre que se ha fijado como fecha definitiva desde Casa Real.

Las elecciones legislativas de Marruecos del 23 de septiembre marcaban la fecha a partir de la que Felipe VI podría viajar a Ceuta. Según pudo saber este periódico, esa cita electoral era la verdadera razón por la que Pedro Sánchez mantenía bloqueado el viaje del jefe del Estado a la ciudad invadida.

Felipe VI se había comprometido hace ya un mes ante Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, a visitar la ciudad en pos de apoyar a los ceutíes ante la invasión. Pese a que el Gobierno repetía en público que no había ningún veto al Rey y que este acudiría «en las próximas semanas» a Ceuta, el viaje permanecía vetado a la espera de las elecciones de Marruecos y finalmente será justo después del Día de la Hispanidad cuando se produzca.

Además de visitar Ceuta el martes 13 de octubre, Felipe VI, acompañado de la Reina Letizia, estará un día después, el miércoles 14 de octubre, en Melilla.