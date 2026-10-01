Cómo funciona el torneo de exhibición que jugará Rafa Nadal en el Academy Slam

La Rafa Nadal Academy celebra su décimo aniversario con la celebración de un torneo que reunirá a grandes leyendas del tenis y en el que Rafa Nadal volverá a vestirse de corto después de disputar su último partido como profesional en noviembre de 2024 en las finales de la Copa Davis que se disputaron en el Martin Carpena de Málaga. Después de ser homenajeado en todas las partes del mundo, el mejor tenista de la historia de España vuelve a las pistas este sábado 3 de octubre.

Rafa Nadal liderará un equipo que estará formado por Carlos Moyá, David Ferrer y Richard Gasquet, que se enfrentará a otro capitaneado por Andy Murray. El tenista escocés liderará un cuarteto compuesto por otras leyendas como Marat Safin, Fabio Fognini y Dominic Thiem. Todos ellos se enfrentarán en partidos de dobles y todo hace indicar que Rafa Nadal y Andy Murray disputarán el partido individual.

Formato del Rafa Nadal Academy Slam

El Rafa Nadal Academy Slam tendrá un formato de cuatro partidos, de los cuales todo hace indicar que tres serán de dobles con la modalidad supertiebreak. La gran sorpresa parece ser el partido individual que disputarán Rafa Nadal y Andy Murray. Estos son los horarios previstos para los partidos.

Partido 1: 17.00 horas.

Partido 2: 18.00 horas.

Partido 3: 19.30 horas.

Partido 4: 21.00 horas.

¿Se puede ver por TV el Rafa Nadal Academy Slam?

El Rafa Nadal Academy Slam se podrá ver por televisión a través de Movistar, que retransmitirá este torneo a través de su canal Movistar Deportes 2. En OKDIARIO también te informaremos de todo lo que sucede en este torneo en el que se celebra el X aniversario de la Rafa Nadal Academy de Manacor.