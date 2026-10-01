Decreto de vivienda y última hora de la acampada en Sol, en directo | Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre
Dos temas son los que acaparan la actualidad informativa: la situación en Ceuta y los dos decretos de Vivienda
El Rey Felipe VI pone fecha a su viaje a Ceuta: será en la semana del 12 de octubre o la siguiente
El desahucio de Maricarmen Abascal sigue dando mucho que hablar. La izquierda lo está usando políticamente para atacar a la derecha y aprobar de urgencia unos decretos sobre Vivienda que contienen polémicas medidas que rechazan tanto la derecha política como los propietarios de las casas. Es más, no llega a convencer del todo ni a los que acampan en la Puerta del Sol.
A pesar de la intención torticera del Gobierno de usar una situación lamentable para intentar aprobar de urgencia sus medidas, parece que no se podrán aprobar. Y es que necesitan el voto a favor de todos sus socios. Y de momento Junts, según ha podido conocer OKDIARIO, votará ‘no’ este viernes, ya que les mandaron «un borrador y sólo han metido cuatro pinceladas».
Por otro lado, Ceuta sigue centrando la actualidad informativa. El Gobierno trata de usar la vivienda como cortina de humo para que no se hable de que los ceutíes siguen igual, de que miles de inmigrantes campan a sus anchas por la ciudad autónoma sin que se logre encontrar una solución. Y que su paciencia ya está a punto de agotarse, ya que no entienden cómo se puede aprobar un decreto de urgencia tan rápido como el de Maricarmen mientras ellos llevan dos meses esperando ayuda.
Podemos votará a favor de los dos decretos de vivienda como pide el Sindicato de Inquilinas
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este jueves que su formación votará a favor este viernes en el Congreso de los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros.
Belarra ha explicado, en una entrevista en TVE, que dará su respaldo a ambos decretos en la línea de lo que les ha «pedido» la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, en una reunión que han mantenido esta mañana.
Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre
Tal y como ha adelantado OKDIARIO, los Reyes visitarán las ciudades de Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre. Esta visita ha sido consensuada por el Gobierno y la Casa Real.
La Guardia Civil intercepta una embarcación con ocho migrantes que cruzaba el Estrecho
La Guardia Civil ha interceptado una embarcación que estaba cruzando las aguas del Estrecho de Gibraltar con ocho inmigrantes a bordo, todos adultos, que pretendían alcanzar irregularmente las costas peninsulares.
La intervención ha sido realizada esta madrugada por el Servicio Marítimo del instituto armado como consecuencia de la vigilancia puesta en marcha desde la entrada de los días 30 y 31 de julio, que ha dejado en la ciudad ceutí a miles de ilegales marroquíes.
Los agentes advirtieron la presencia de una embarcación sospechosa que navegaba a unas nueve millas de Punta Almina, por lo que procedieron a su intervención, según han informado desde el instituto armado.
La acampada de Sol vive su quinta noche en auge y apunta hacia una huelga general
La acampada de la Puerta del Sol afronta en la madrugada de este jueves su quinta noche consecutiva con la intención de resistir a la creciente presión institucional y convertir la protesta por la vivienda en un movimiento más amplio, con nuevas movilizaciones y llamamientos a una huelga general que incorpore otras reivindicaciones sociales.
La movilización, que comenzó el pasado sábado tras la manifestación contra el desahucio de Maricarmen Abascal, no ha dejado de crecer con el paso de los días y en las primeras horas de esta madrugada seguían llegando nuevos grupos de personas con más tiendas de campaña, que ya se cuentan por centenares.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, principal impulsor de esta iniciativa, organizó en la noche del miércoles un acto público en el que se dio voz a diferentes luchas sindicales, más allá de la vivienda, con el ánimo de avanzar hacia una huelga general.
La AN escucha hoy como testigos al exjefe de gabinete del exdelegado en Ceuta y al jefe de Policía Local
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos ocurrida a finales de julio, escuchará este jueves como testigos a Gonzalo Sanz, ex jefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma Miguel Ángel Pérez Triano, y al responsable de la Policía Local ceutí.
Sanz comparecerá ante la jueza tras renunciar al cargo, después de conocerse que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los hechos.
Su testifical tendrá lugar, además, tras la dimisión de Pérez Triano como delegado del Gobierno, que tuvo lugar a principios de semana. En la rueda de prensa en la que anunció su decisión, Triano dijo que avisó al Ejecutivo «semanas antes» de que se produjera la entrada de migrantes en territorio ceutí. Por el momento, Triano no ha sido llamado a declarar en esta causa.
Casi 1,9 millones de contratos de alquiler se podrán prorrogar con el decreto, dice Sumar
Más de 1,89 millones de contratos de alquiler se podrán prorrogar en España con la entrada en vigor de la prórroga de dos años para los que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, una medida que tendrá que convalidar este viernes el Congreso.
Fuentes de Sumar han explicado este jueves que, teniendo en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en cada hogar hay de media 2,5 personas, en total serían unos 5 millones de personas las beneficiadas por este medida.
El Ayuntamiento de Madrid retira los carteles de la estatua del Oso y el Madroño de Sol
Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han retirado a primera hora de la mañana de este jueves los carteles y accesorios que los acampados en la Puerta del Sol habían puesto a la estatua del Oso y el Madroño.
Ante la previsión de que la protesta se amplíe con nuevas tiendas de campaña, los acampados se plantean expandirse hacia las calles aledañas de Arenal y calle Mayor, según han explicado varios de ellos.
¡Buenos días! Arrancamos el día pendientes de los decretos de Vivienda. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el segundo Real Decreto de Vivienda aprobado el martes en el Consejo de Ministros, que incluye la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler por cinco años y la indemnización a los inquilinos si el propietario decide resolver el contrato sin un motivo recogido en la norma.
Sémper lamenta que el Gobierno esté en manos de Otegi, «de moral distraída» y Waterloo, y no llame al PP sobre vivienda
El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado hoy al Gobierno de estar en manos de Otegi, «de moral distraída», y de Waterloo y ha recriminado al Ejecutivo que no haya hecho ni una llamada al Partido Popular para pactar la política de vivienda. Considera que Pedro Sánchez está sumido en un «vodevil» con los Reales Decretos que ha aprobado y vive del «relato» y en la «gestión de crisis permanente» en lugar de solucionar los problemas.
Así se ha pronunciado durante una entrevista en La Mirada Crítica, en la que ha sido preguntado por la visita de Arnaldo Otegi a Waterloo para convencer al huido de la justicia Carles Puigdemont de que apoye mañana en el Congreso los Reales Decretos de Vivienda.