Decreto de vivienda y última hora de la acampada en Sol, en directo | Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre

El desahucio de Maricarmen Abascal sigue dando mucho que hablar. La izquierda lo está usando políticamente para atacar a la derecha y aprobar de urgencia unos decretos sobre Vivienda que contienen polémicas medidas que rechazan tanto la derecha política como los propietarios de las casas. Es más, no llega a convencer del todo ni a los que acampan en la Puerta del Sol.

A pesar de la intención torticera del Gobierno de usar una situación lamentable para intentar aprobar de urgencia sus medidas, parece que no se podrán aprobar. Y es que necesitan el voto a favor de todos sus socios. Y de momento Junts, según ha podido conocer OKDIARIO, votará ‘no’ este viernes, ya que les mandaron «un borrador y sólo han metido cuatro pinceladas».

Por otro lado, Ceuta sigue centrando la actualidad informativa. El Gobierno trata de usar la vivienda como cortina de humo para que no se hable de que los ceutíes siguen igual, de que miles de inmigrantes campan a sus anchas por la ciudad autónoma sin que se logre encontrar una solución. Y que su paciencia ya está a punto de agotarse, ya que no entienden cómo se puede aprobar un decreto de urgencia tan rápido como el de Maricarmen mientras ellos llevan dos meses esperando ayuda.