Cielos cubiertos y nubosos marcarán la jornada en toda la provincia, con brumas y nieblas matinales en zonas elevadas. Se esperan precipitaciones más intensas en la costa y temperaturas en descenso, especialmente en el interior. A medida que avance el día, el tiempo se tornará más tranquilo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con lluvias y brisa

El cielo de Bilbao se despereza lentamente, cubierto por una grisácea manta que no dará tregua. Este sábado, los chubascos amenazan con marcar la pauta, especialmente desde la madrugada hasta el mediodía. A medida que avanza la jornada, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 21 grados, aunque la sensación térmica podrá sentirse algo más cálida. El ambiente, sin embargo, será pesado, con una humedad que roza el 100%, envolviendo la ciudad en un manto de frescura.

Ya por la tarde, el riesgo de lluvia disminuirá levemente, pero todavía hay margen para alguna sorpresa. El viento, que soplará del norte a una brisa suave de 10 km/h, será el cómplice perfecto para hacer de esta jornada algo más ligero. Con la salida del sol a las 8:09 y su ocaso a las 19:52, Bilbao contará con casi 12 horas de luz, permitiendo que la ciudad respire entre los claros y oscuros de un tiempo variable.

Cielo nublado y lluvias persistentes en Baracaldo

Las nubes oscuras cubren Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que no dejará indiferente a nadie. Desde primeras horas de la mañana, la lluvia dará la bienvenida con una probabilidad del 100%, mientras el viento soplará del noroeste a una media de 10 km/h, aumentando su intensidad a lo largo del día.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas en torno a los 17 ºC, pero se prevé un notable descenso durante la tarde, donde las lluvias persistirán y la probabilidad alcanzará el 60%. La sensación térmica será particularmente baja, rondando los 15 ºC al caer la tarde. Es un día ideal para no olvidar el paraguas y estar preparado para mojarse en cualquier momento.

Guecho: ambiente húmedo y posibilidad de lluvia

Este 11 de octubre amanecerá con un tiempo muy húmedo en Guecho, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100% durante la madrugada y hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y la temperatura mínima se situará en los 16°C, sintiéndose un poco más frío debido a la alta humedad del 95%. Ya por la tarde, el panorama cambiará ligeramente, con una probabilidad de lluvia del 45% y un cielo que se presentará más nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 21°C, ofreciendo una sensación térmica máxima acorde, mientras que las brisas suaves del viento, con una velocidad de 10 km/h, mantendrán el ambiente relativamente fresco.

Con el sol saliendo a las 08:09 y poniéndose a las 19:53, Guecho disfrutará de más de 11 horas de luz, lo que permitirá disfrutar de la tarde, aunque con la posibilidad de chaparrones intermitentes. Así que, si planeas salir, no olvides el paraguas y prepárate para un día húmedo. Aunque el tiempo estará variable, se espera que al finalizar la jornada, la temperatura se mantenga alrededor de los 18°C, haciendo de esta una jornada adecuada para actividades en interiores.

Santurce: nubes y ambiente templado con posible lluvia

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados. Aunque podría darse alguna ligera lluvia por la tarde, se espera que el viento sople de manera suave, aportando un ambiente agradable y templado.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, ya que las condiciones permiten realizar actividades al aire libre sin preocupaciones. Aprovechar el tiempo para compartir con amigos o simplemente relajarse será una excelente opción.

Nubes y lluvias persistentes hoy en Basauri

Las nubes cubrirán Basauri en la mañana, con un ambiente fresco que rondará los 15 grados. La probabilidad de lluvia es alta, por lo que es recomendable salir con paraguas y abrigo ligero. Durante la tarde, el tiempo no mejorará mucho; las lluvias continuarán y las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados, haciendo que se sienta un poco más cálido. Para quienes lleven a cabo planes al aire libre, es mejor optar por ropa impermeable y estar atentos a las posibles ráfagas de viento.