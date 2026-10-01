Ramón Llull, filósofo y teólogo español del siglo XIV: «Quien es leal eleva su mirada con humildad; y quien es desleal, con soberbia»

Ramón Llull, filósofo, teólogo y misionero nacido en Mallorca en el siglo XIII, dejó una reflexión sobre la lealtad que sigue citándose siglos después: «Quien es leal eleva su mirada con humildad; y quien es desleal, con soberbia».

La frase distingue dos actitudes opuestas ante los vínculos personales, escrita por uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media, formado en una Mallorca que era entonces encrucijada de las culturas cristiana, islámica y judía.

Antes de dedicar su vida a la teología y la filosofía, Llull dejó una obra extensa marcada por su interés en la moral caballeresca, un terreno en el que virtudes como la lealtad ocupaban un lugar central.

Qué significa la frase de Llull sobre la lealtad

Para Llull, la lealtad va acompañada necesariamente de humildad: quien es fiel a otra persona o a una causa no necesita alardear de ello, y su mirada, dice la frase, se eleva con sencillez, sin buscar reconocimiento por lo que hace bien.

La deslealtad, en cambio, se asocia a la soberbia: quien traiciona un vínculo o falta a su palabra suele hacerlo desde una posición de superioridad, convencido de que sus propios intereses están por encima de cualquier compromiso adquirido.

La imagen de la mirada elevada, en uno y otro caso, marca la diferencia entre la confianza serena de quien cumple su palabra y la arrogancia que casi siempre antecede a la traición.

Cómo aplicar la reflexión de Llull a la vida cotidiana

Trasladada al presente, la frase invita a desconfiar de quienes presumen constantemente de su lealtad o exigen reconocimiento por ella, ya que la actitud que describe Llull es justamente la contraria: discreta, sin necesidad de demostrarse ante los demás. Ocurre tanto en la amistad como en el trabajo, donde no siempre quien más alardea de compromiso es quien realmente lo sostiene con hechos.

También sirve como advertencia frente a la soberbia en las relaciones personales y profesionales: cuando alguien antepone su ego a los compromisos compartidos, suele ser la primera señal de que esa lealtad empieza a resquebrajarse, mucho antes de que la traición se haga evidente. Reconocer ese gesto a tiempo, sugiere la frase, permite anticiparse a una ruptura que de otro modo llegaría por sorpresa.

De la vanidad a la humildad: la propia transformación de Llull

La propia vida de Llull ofrece un contraste que ilumina bien el sentido de la frase. Durante sus años en la corte de Jaime I llevó una existencia marcada por el lujo, la vanidad y los amoríos declarados, muy alejada de la humildad que más tarde reivindicaría en su obra.

Hacia 1267, una serie de visiones lo llevó a abandonar esa vida mundana: vendió sus propiedades, adelantó la herencia de su mujer e hijos y se dedicó a predicar por los caminos, primero como misionero laico y más tarde vinculado a la orden franciscana.

Su interés posterior por la moral caballeresca, que incorporó a la filosofía y la teología de su tiempo, situaba la lealtad entre las virtudes que debía cultivar todo caballero cristiano, siempre acompañada de la misma humildad que Llull había aprendido a valorar tras su propia transformación.

Casi ocho siglos después, esa idea de que la lealtad se reconoce por su discreción, y la deslealtad por su soberbia, sigue sirviendo para leer con algo más de perspectiva los vínculos cotidianos.