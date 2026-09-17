Blaise Pascal, físico y matemático francés: «El que cree tener razón entre todas las cosas, la razón de las cosas desconoce»

En la noche del 23 de noviembre de 1654, Blaise Pascal vivió una experiencia que interpretó como una conversión religiosa y registró en un texto breve conocido como el Memorial, cosido después al forro de su abrigo y que llevó consigo hasta su muerte, ocho años más tarde.

En sus últimos años, Pascal empezó a reunir notas para un libro en defensa de la fe católica. Las organizó en paquetes con títulos provisionales, sin llegar a fijar el orden final entre ellos. La obra se publicó después de su muerte, en 1670, bajo el título Pensamientos (Pensées, en el original francés) sobre la religión y otros asuntos.

¿Qué quiso decir Blaise Pascal sobre quien cree tener siempre razón?

«El que cree tener razón entre todas las cosas, la razón de las cosas desconoce», escribió Pascal.

La frase juega con dos sentidos de la palabra «razón», el de acertar en un juicio y el de la causa profunda que explica un hecho. Quien da por cerrado su criterio, sobre todo, pierde de vista el motivo real de cada cosa en particular, apunta el filósofo francés. Para Pascal, no se trataba de una crítica a la ignorancia, sino a la certeza excesiva que impide seguir preguntando.

Su planteamiento coincide, de todas formas, con el eje central de la sección de Pensamientos que Pascal dedicó a la sumisión y el uso de la razón, en la que defendió que el entendimiento humano solo funciona bien cuando reconoce sus propios límites.

La reflexión circula ampliamente atribuida a Blaise Pascal en portales de citas como Akifrases.

Otra reflexión de Pascal sobre los límites de la razón en Pensamientos

En esa misma sección, Sumisión y uso de la razón, Blaise Pascal escribió «el último paso de la razón es reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan».

Dicho fragmento se conserva en el manuscrito original que resguarda la Biblioteca Nacional de Francia y puede leerse gracias a que lo compartió el archivo digital sobre Pascal de las bibliotecas de Clermont-Auvernia.

Esa misma desconfianza en la razón pura aparece en otros pasajes de Pensamientos, donde Pascal llegó a escribir que las pruebas metafísicas de la existencia de Dios «tienen poco valor» para convencer, según recoge la Enciclopedia de Filosofía de Stanford.

Aplicada a la reflexión inicial, esa misma idea explica por qué quien se cree en posesión de la razón sobre cualquier asunto renuncia justamente a la posibilidad de seguir preguntando.

¿Quién fue Blaise Pascal, el físico y matemático francés?

Blaise Pascal nació el 19 de junio de 1623 en Clermont-Ferrand, Francia, y murió el 19 de agosto de 1662 en París, a los 39 años.

A los 16 años presentó teoremas de geometría proyectiva, entre ellos el teorema del hexágono místico, según el archivo de historia de las matemáticas de la Universidad de St Andrews.

En 1642 empezó a construir la Pascalina, una de las primeras calculadoras mecánicas, y cinco años después llevó a cabo experimentos sobre la presión atmosférica que confirmaron la existencia del vacío.

En 1653 escribió el Tratado del equilibrio de los líquidos, donde formuló el principio físico que lleva su nombre. Al año siguiente mantuvo un intercambio de cartas con Pierre de Fermat que sentó las bases del cálculo de probabilidades.

Sin embargo, aquel curioso episodio religioso, cambió el rumbo de su obra, ya que abandonó sus intercambios matemáticos con Fermat y canceló la publicación de un tratado sobre el vacío que ya tenía terminado. Dicho tratado se publicó tras su muerte en 1663.