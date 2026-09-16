Valencia en máxima alerta por fuertes lluvias: calles totalmente inundadas y el barranco del Poyo en peligro de desborde

Valencia vive horas dramáticas por las intensas lluvias torrenciales en varias zonas de la provincia. Los fantasmas de la DANA vuelven al área metropolitana. La situación es muy preocupante en municipios como Torrente, donde la intensidad torrencial es de casi 100 litros por metro cuadrado, según MeteOrihuela, y Paiporta, con tormentas estáticas de la zona. De hecho, el barranco del Poyo ha aumentado el caudal de forma significativa, como se puede ver en vídeos en redes sociales.

Las fuertes lluvias han dejado en poco tiempo durante la tarde acumulados de 85 litros por metro cuadrado en l’Eliana, 73,6 en Chiva, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). En Riba-roja de Túria se han alcanzado 63,4 l/m2, Llíria, 64,2 y Paterna, 67,4, son algunas otras de las localidades valencianas que han superado los 60 litros por metro cuadrado.

Ante estas lluvias torrenciales, La Generalitat Valenciana ha enviado un Es-Alert esta noche en previsión del riesgo de inundaciones en Valencia y ha activado la preemergencia en barrancos de la provincia.

«Ante la situación de lluvias generalizadas en la provincia de Valencia, se informa de riesgo de inundación. Permanezcan atentos, eviten desplazamientos, aléjense de cauces y barrancos, respeten los cortes de tráfico establecidos, y en caso de incremento del nivel del agua, accedan a pisos superiores de las viviendas», dice el mensaje.

En redes empiezan a extenderse imágenes de fuertes aguaceros en zonas como la Pobla de Vallbona y l’Horta, que ya sufrió inundaciones en la DANA.

El temporal que azota la ciudad deja imágenes impresionantes en el metro de Valencia, con las vías inundadas y agua jarreando en los andenes.