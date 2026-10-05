A qué hora es el Argentina – Benín: dónde ver por televisión gratis en directo la despedida de Leo Messi de la selección argentina

Hace más de 20 años debutaba Leo Messi con la selección argentina de fútbol y, ahora, tras más de 200 encuentros como internacional, el mítico ’10’ dejará de vestir la albiceleste. Su adiós oficial parecía ser en la final del Mundial contra España, pero se le ha querido hacer un homenaje y El Monumental será el testigo del adiós del rosarino a su país en un choque que los de Scaloni disputarán frente a Benín. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver desde España por televisión en directo el adiós del ex del Barça a su combinado nacional.

Argentina – Benín: a qué hora empieza el partido de despedida de la selección de Leo Messi

La selección argentina pone punto y final a este parón de selecciones enfrentándose a Benín en un encuentro en el que lo importante no será el rival, sino la fiesta que se organizará en El Monumental. Y es que la albiceleste ve cómo uno de los mejores futbolistas de la historia se despide del combinado nacional después de años intentando darlo todo por su país, logrando finalmente el ansioso Mundial que conquistó en 2022 en Qatar. Este choque se jugará en la madrugada del martes 6 al miércoles 7 de octubre y fue programado en el horario de la 1:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el España – Benín: canal de TV y cómo ver online a Leo Messi

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos en España para emitir en exclusiva este choque que supone la despedida de Leo Messi con la albiceleste. El Argentina – Benín se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Plus+, que pertenece a esta plataforma de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV en nuestro país. Los clientes de este operador también tendrán la opción de descargarse la aplicación en una smart TV, en una tablet o en un teléfono móvil y así no perderse nada de esta cita tan emotiva que tendrá lugar en El Monumental.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO nuestros lectores podrán encontrar todo lo necesario para disfrutar de este día tan especial para el deporte rey, ya que estaremos pendiente de todos los actos que se hagan para homenajear a la figura de Leo Messi. Cuando acabe el choque entre Argentina y Benín publicaremos la crónica y también vamos a compartir las reacciones que se produzcan en la casa de River Plate.

Dónde escuchar gratis por radio en directo la despedida de Leo Messi de la selección argentina

Todos aquellos aficionados y seguidores de Leo Messi que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo amistoso de homenaje al rosarino deben saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con El Monumental para contar lo que ocurra en el Argentina – Benín.

¿En qué estadio se juega Argentina – Benín de despedida de Leo Messi?

El Estadio El Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, será el escenario donde se jugará este emocionante Argentina – Benín que corresponde a la despedida de Leo Messi del combinado albiceleste. Inaugurado en 1938 se trata de la casa de River Plate, además de tener el poder de presumir de ser el campo más grande del país sudamericano. Tiene aforo para 85.000 espectadores y se espera una entrada brutal porque nadie querrá perderse la despedida de uno de los jugadores más grandes que ha dado el país.