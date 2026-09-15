Argentina convoca a Messi por última vez: tendrá una despedida a lo grande en su país

Argentina ha convocado a Leo Messi por última vez. Lo ha anunciado este martes la selección albiceleste, que brindará al legendario jugador el homenaje que merece en su país. Unas semanas después de comunicar su retirada del combinado nacional, Lionel Scaloni ha incluido al ex del Barcelona en su lista para los tres partidos amistosos de finales de septiembre e inicios de octubre contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La despedida de Messi será el 6 de octubre en ese amistoso frente a Benín en Buenos Aires, capital de Argentina, según anunció este martes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Éste dijo en un video en sus redes sociales que tendrá «la despedida que se merece el 6 de octubre» en el estadio Monumental.

El anuncio de la AFA añadió que serán invitados todos los jugadores de la plantilla albiceleste que ganó el Mundial de Qatar 2022 y sus familias «para que lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la selección, el último tango del mejor jugador del mundo».

Messi anunció su retirada el 1 de septiembre en una carta pública en sus redes sociales en la que explicó que tomó la decisión después de la final perdida ante España en el Mundial 2026 en julio pasado y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto.

La lista de Scaloni para los tres partidos amistosos a disputarse en el país incluye a 20 de los jugadores que participaron en el Mundial de Norteamérica 2026 como Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández o Lautaro Martínez, con el agregado de jóvenes promesas que no fueron parte del torneo, como Franco Mastantuono, Agustín Giay, Román Vega o Matías Soulé.

Argentina jugará el 30 de septiembre en la ciudad de Córdoba ante Bolivia y luego viajará a Buenos Aires para disputar dos encuentros en el Monumental, el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 ante Benín, hasta ahora único partido del que se confirmó que Messi formará parte.