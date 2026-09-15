La portada de L’Equipe que deja claro los cinco candidatos al Balón de Oro: borran a Rodri para meter a Messi

El Balón de Oro está cogiendo temperatura conforme se acerca la fecha en la que se dará el nombre del ganador. Desde hace días, son varios los futbolistas que han iniciado sus candidaturas para levantar el trofeo. Estrellas como Mbappé, Lamine, Kane, Dembélé y muchos aparecen en la palestra, pero desde Francia ha emergido una curiosa campaña con Leo Messi.

Aunque el delantero argentino no tuvo su mejor año, el diario L’Équipe ha querido incluir al argentino en las apuestas. Y la razón para incluirle es que, a sus 39 años, llegó a la final del Mundial y fue campeón de la MLS con el Inter de Miami. Méritos que el medio galo considera suficientes como para ponerle a la altura de los mejores del planeta. Y eso que acabó saliendo de forma polémica en Francia tras abandonar el PSG en verano de 2023.

Una de las curiosidades es que Messi aparece junto con Lamine y Mbappé con la camiseta de sus selecciones. Dejando únicamente a Kane y a Dembélé con la de sus clubes. Pero sin duda la gran ausencia de la portada es Rodri. El español fue campeón del Mundial y nombrado MVP del torneo. Éxitos que L’Équipe no considera a la altura de lo que ha logrado el de Rosario. Hay que recordar que es la revista France Football la que organiza y entrega el trofeo, aunque la campaña desde Francia ha generado incredulidad en el resto del planeta.

La gala se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium. Hasta entonces, los votantes tienen hasta el 28 de septiembre para hacer balance y elegir quién ha hecho más hazañas para ganar el Balón de Oro. Aunque Messi ya anunció hace semanas su retirada de la Selección Argentina, muchos aún tienen la esperanza de que tenga un último gran éxito en su carrera. La posibilidad es remota, pero en Francia insisten en que tiene opciones y que peleará con los grandes favoritos.