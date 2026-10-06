Fernando Alonso volverá al Dakar en 2027 con Aston Martin

Fernando Alonso volverá al Rally Dakar en su edición de 2027. El bicampeón del mundo anunció hace unos días que seguirá una temporada más en la Fórmula 1 y, a falta de confirmación oficial, el próximo mes de enero se subirá a un coche de Prodrive, ex Dacia, y carrozado como Aston Martin para correr esta emblemática carrera en la que ya participó en la edición de 2020. Marc Coma será su copiloto y Sebastien Loeb su compañero de equipo.

Fernando Alonso vuelve al Dakar y en los próximos días se hará oficial que estará presente en la edición de 2027 de la legendaria carrera que está amenazada por el conflicto de Oriente Medio. Ante esta situación, Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa organizadora, está trabajando en dos planes: el A que consiste en un recorrido por Arabia Saudí y el B que sería una carrera de ocho etapas por Marruecos. En ambas parece que estará presente Fernando Alonso.

Así que, después de confirmar que seguirá en la Fórmula 1 al menos una temporada más con Aston Martin, Fernando Alonso volverá al rally Dakar y además lo hará con un coche ganador. El bicampeón del mundo de la F1 utilizará un coche de Prodrive, ex Dacia, que será carrozado como Aston Martin. Este vehículo estará inspirado en el estilo Dreadnought, que se ha diseñado simulando los del videojuego Call of Duty. La firma británica ha heredado el Dacia Sandrider con el que Al-Attiyah ganó el Dakar 2026.

Alonso vuelve al Dakar

Soy Motor y Marca han confirmado el regreso de Fernando Alonso al Dakar y lo hará con Marc Coma como copiloto. El piloto español también compartirá equipo con un Sebastien Loeb que en esta edición volverá a ser uno de los grandes candidatos al título en el desierto. Este será el regreso de Fernando Alonso al Dakar después de haber participado en la edición de 2020, cuando se retiró por primera vez de la Fórmula 1.