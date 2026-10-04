Carrera F1 GP de Malasia, en directo: dónde ver por TV en vivo gratis y última hora de Alonso y Sainz de la Fórmula 1 en Bahréin online hoy

La Fórmula 1 recibe este domingo el Gran Premio de Bahréin con una mínima esperanza para los españoles. Max Verstappen partirá desde la pole en Malasia, que este fin de semana se disputa de forma excepcional en el circuito malasio de Sepang. El neerlandés de Red Bull estará acompañado en la primera fila por Hamilton (Ferrari), mientras que el líder del Mundial, Antonelli (Mercedes), saldrá tercero tras la sanción de cinco posiciones a Isack Hadjar. El italiano llega con 302 puntos, 66 de ventaja sobre su compañero George Russell, después de una temporada en la que ha logrado ocho victorias y se ha consolidado como el gran favorito al título.

Por detrás, Russell partirá séptimo después de ganar la pasada semana en Bakú, donde firmó además su primer ‘Grand Slam’, mientras que Ferrari y McLaren tratarán de aprovechar sus posiciones de salida para plantar cara a Red Bull y Mercedes. Fernando Alonso saldrá duodécimo y Carlos Sainz decimotercero, en una carrera en la que ambos buscarán aprovechar cualquier oportunidad para entrar en los puntos. El asturiano, que acaba de renovar con Aston Martin, regresa además a uno de sus circuitos talismán, donde logró tres victorias, aunque el rendimiento del AMR26 y su unidad de potencia Honda no permite pensar, de entrada, en luchar por las posiciones delanteras.

Carrera F1 GP de Malasia, en directo hoy: dónde ver y última hora en Bahréin