Carrera F1 GP de Malasia, en directo: dónde ver por TV en vivo gratis y última hora de Alonso y Sainz de la Fórmula 1 en Bahréin online hoy
¡Sigue en directo la carrera del GP de Bahréin en OKDIARIO!
La Fórmula 1 recibe este domingo el Gran Premio de Bahréin con una mínima esperanza para los españoles. Max Verstappen partirá desde la pole en Malasia, que este fin de semana se disputa de forma excepcional en el circuito malasio de Sepang. El neerlandés de Red Bull estará acompañado en la primera fila por Hamilton (Ferrari), mientras que el líder del Mundial, Antonelli (Mercedes), saldrá tercero tras la sanción de cinco posiciones a Isack Hadjar. El italiano llega con 302 puntos, 66 de ventaja sobre su compañero George Russell, después de una temporada en la que ha logrado ocho victorias y se ha consolidado como el gran favorito al título.
Por detrás, Russell partirá séptimo después de ganar la pasada semana en Bakú, donde firmó además su primer ‘Grand Slam’, mientras que Ferrari y McLaren tratarán de aprovechar sus posiciones de salida para plantar cara a Red Bull y Mercedes. Fernando Alonso saldrá duodécimo y Carlos Sainz decimotercero, en una carrera en la que ambos buscarán aprovechar cualquier oportunidad para entrar en los puntos. El asturiano, que acaba de renovar con Aston Martin, regresa además a uno de sus circuitos talismán, donde logró tres victorias, aunque el rendimiento del AMR26 y su unidad de potencia Honda no permite pensar, de entrada, en luchar por las posiciones delanteras.
Carrera F1 GP de Malasia, en directo hoy: dónde ver y última hora en Bahréin
¿Salida parada o lanzada?
La Dirección de Carrera anuncia a todos los pilotos para ver si se hace salida en parado o salida lanzada. Ya se suben todos a los coches. La idea actual es dar un mínimo de dos vueltas detrás del coche de seguridad antes de una salida parada. Esto podría cambiar en función de los comentarios de los pilotos y habrá que esperar su respuesta.
¡La carrera empieza en breves!
La FIA informa que a las 9:40 comenzará la vuelta de formación.
Así huyeron los pilotos cuando empezó la lluvia
Running for cover ☔️
#F1 #BahrainGP https://t.co/DJ6TfFQbCT
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
La FIA trabaja para empezar la carrera
Tan solo hay un par de curvas que tienen problemas con el agua. Los operarios trabajan para que en los próximos minutos haya luz verde.
Últimas comprobaciones en pista
La FIA informa que lloverá las próximas horas, aunque será cada vez más ligera en unos minutos. Mientras, los comisarios están trabajando para eliminar el agua estancada. De nuevo, el coche médico sale a pista para las últimas comprobaciones.
Sale de nuevo el Coche Médico
Sigue lloviendo, pero la FIA ha visto una cierta mejoría en la pista.
La FIA retrasa la carrera
El último comunicado es que el Coche Médico ha encontrado mucha agua en pista y así es imposible correr. Esperarán unos minutos para que baje la intensidad de la lluvia.
Vuelve a salir el Coche Médico
Ha patinado un poco en varias curvas. La trazada se ha vuelto muy peligrosa en las frenadas. La lluvia no cesa.
Sin noticias de cuándo empieza la carrera
Informan que se espera que se mantenga la lluvia hasta las 9:20 como mínimo. Se espera que la carrera pueda empezar a partir de las 9:10 una vez no llueva con tant fuerza. ¡Cayeron hasra rayos cerca del circuito!
Así está Bahréin
Here’s a taste of the current conditions in Sepang 😵#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/enJrjCqzgO
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Sigue la lluvia
El agua sigue cayendo en Bahréin con intensidad. Se había retrasado cinco minutos la salida, pero aún no se descarta que se demore más minutos. Se prevé que baje la intensidad, pero es indudable que el hecho de que la pista esté mojada lo cambia todo.
¡Se retrasa la carrera!
La FIA lo confirma y se retrasa la salida del GP de Bahréin en Malasia hasta nueva orden. Con esta lluvia tan intensa es imposible correr.
El Safety Car sale a pista
Va a comprobar el estado del asfalto para decidir si se puede correr a las 09:00 hora española.
¡Llueve a mares en Bahréin!
Y, de repente, la lluvia entra en escena. Es una variable que puede cambiarlo todo, especialmente porque los entrenamientos dejaron muy pocas pistas: aunque se esperaba agua, finalmente se rodó en seco y los equipos no pudieron comprobar cómo responden los coches de 2026 en estas condiciones. En Malasia, además, nunca se puede descartar una carrera pasada por agua. Los chaparrones pueden aparecer de la nada y, con un asfalto tan abrasivo, los neumáticos también tendrán mucho que decir. Ahora toca descubrir qué nos depara el cielo.
La parrilla de salida para el GP de Bahréin de F1 2026
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Isack Hadjar
- Kimi Antonelli
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- George Russell
- Pierre Gasly
- Gabriel Bortoleto
- Liam Lawson
- Fernando Alonso
- Carlos Sainz
- Lance Stroll
- Franco Colapinto
- Arvid Lindblad
- Nico Hülkenberg
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Alex Albon
- Valtteri Bottas
- Checo Pérez
Dónde ver gratis el GP de Baréin de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo
El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que vaya ocurriendo durante el Mundial de Fórmula 1 2026 fue DAZN. Esto significa que los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera de este GP de Baréin se pueden ver por televisión en directo mediante el canal DAZN F1, que está en diferentes plataformas y que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España. Los clientes de este operador pueden descargarse la aplicación y disfrutar en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sepang en streaming y en vivo online.
Carlos Sainz, más optimista
El español Carlos Sainz, que sale decimotercero este domingo en el aplazado Gran Premio de Bahréin, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Malasia manifestó en el circuito de Sepang que su calificación ha sido «buena», en la que considera que dio «algunas de» sus «mejores vueltas del año».
«Ha sido una buena calificación hoy, en la que di algunas de mis mejores vueltas de la temporada, si tenemos en cuenta las limitaciones del coche», declaró este sábado Sainz, de 32 años, con cuatro triunfos en la Fórmula Uno, en la que disputa su duodécima temporada: la segunda en la escudería de Grove; para la que el año pasado logró dos de sus 29 podios en la categoría reina.
«Conseguí una configuración básica que funcionó bien, lo que me permitió ser preciso y constante en pista, además de ir mejorando en cada vuelta», comentó el español de Williams, que es decimoséptimo en el Mundial, con siete puntos. Hemos hecho un buen trabajo, aunque mañana será duro, debido a nuestra escasa carga aerodinámica, lo que complicará la gestión de los neumáticos», apuntó Sainz, que viene de concluir décimo el pasado sábado en Azerbaiyán, donde un día antes logró clasificar para la Q3, la tercera ronda de la calificación, por primera vez en lo que va de año, a un Wiliams.
«Haremos todo lo que podamos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente«, afirmó el hijo del doble campeón mundial español de rallys -y cuádruple ganador del Dakar- de idéntico nombre este sábado en Sepang.
Alonso es cauto en Bahréin
Fernando Alonso no es optimista para sumar puntos en Bahréin. El español saldrá duodécimo este domingo después de hacer una gran jornada de clasificación en la que logró el objetivo de pasar a la Q2 junto con su compañero Lance Stroll. Pese a haber sido una hazaña de Aston Martin esta temporada, el piloto mostró ser cauto con la posibilidad de sacar un buen resultado en Malasia.
«Dependiendo de la cantidad de rectas, podemos ser más o menos competitivos, pero no hay ninguna novedad en ese aspecto. Simplemente tenemos que aprovechar las oportunidades cuando llegue el fin de semana y, ojalá, mañana podamos tener una carrera limpia. Si miramos la temporada en su conjunto, ¿por qué deberíamos estar en los puntos mañana? Somos menos competitivos y creo que, hasta ahora, ha sido un buen fin de semana para nosotros, pero debemos mantener los pies en la tierra».
Verstappen se llevó la pole en Malasia
Max Verstappen no dejó ni las migajas en un circuito para mayores y saldrá primero este domingo en la carrera del Gran Premio de Bahréin (9:00 horas). No podía ser caer en otras manos una pole tan complicada que no fueran las del holandés, que luchará por su primera victoria en el Mundial de Fórmula 1 2026 tras una clasificación en la que impuso un ritmo brutal. Por detrás tendrá a Lewis Hamilton desde la segunda posición y a su compañero de equipo, Isack Hadjar, en la tercera.
¡Bienvenidos!
Muuuuuuuuuuuy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Bahréin. Una jornada muy ilusionante para Fernando Alonso y Carlos Sainz este domingo en Malasia, que contaremos con el mejor minuto a minuto en OKDIARIO. ¡Comenzamos!
Vuelta de formación
Salen los coches detrás del Safety Car. Ha parado la lluvia y empiezan todos con neumáticos intermedios. ¡Y ojito porque Hadjar se ha salido ya en la curva 3!