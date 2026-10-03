Verstappen se lleva la pole en un circuito de mayores con Alonso decimosegundo y Sainz decimotercero

Max Verstappen no dejó ni las migajas en un circuito para mayores y saldrá primero este domingo en la carrera del Gran Premio de Bahréin (9:00 horas). No podía ser caer en otras manos una pole tan complicada que no fueran las del holandés, que luchará por su primera victoria en el Mundial de Fórmula 1 2026 tras una clasificación en la que impuso un ritmo brutal. Por detrás tendrá a Lewis Hamilton desde la segunda posición y a su compañero de equipo, Isack Hadjar, en la tercera.

Kimi Antonelli saldrá cuarto tras una sesión complicada en la que le marcó una vuelta borrada en la Q2, delante de Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell (dos décimas más lento que el primer Mercedes), Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto. Fernando Alonso y Carlos Sainz tuvieron una gran sesión y partirán decimosegundo y decimotercero.

Sepang albergaba de manera excepcional una de las clasificaciones más abiertas del año. De los 22 pilotos del campeonato, sólo 10 sabían lo que era rodar en Malasia y eso ya era motivo suficiente para engancharse a ella. Aunque el mayor aliciente era ver cómo un circuito destrozaneumáticos obligaba a todos a clavar sus cronos en la primera vuelta (de ataque) con ruedas nuevas por la altísima degradación, con 31 grados y 66% de humedad a la hora de la sesión.

Este cóctel hacía que la habilidad del piloto marcase diferencias. Y así se reflejó en la primera tanda de la Q1, en la que el tetracampeón del mundo, Verstappen, aventajó en más de medio segundo al actual líder, Antonelli. Y a Alonso, que sabe lo que es ganar tres veces en Sepang, se le vio suelto en sus dos intentos. El primero de ellos no hubiera valido porque la velocidad de la pista subió, pero en el segundo no dejó lugar a dudas: dos décimas sobre el primer eliminado.

Su pase fue una alegría en este 2026 para el olvido y a éste se sumó el de Sainz, justo por delante en la tabla de tiempos, metiendo más de tres décimas a Nico Hülkenberg y un segundo a su compañero de equipo, Alex Albon. Estos dos, los Haas (Oliver Bearman y Esteban Ocon) y los Cadillac (Valtteri Bottas y Checo Pérez), quedaron eliminados en la Q1.

Los Aston Martin, pese a su déficit de motor, se metían juntos por primera vez en la Q2 este año. El chasis de Adrian Newey funcionaba en Sepang y el crono de Lance Stroll también le sirvió para avanzar: a ocho milésimas de Alonso. Los dos españoles, eso sí, se encomendaban una machada para dar el siguiente paso, ya que, a diferencia de los de arriba, sólo disponían de una oportunidad con gomas blandas al haber gastado ya dos antes.

Sainz y Stroll rodaban con usados en la primera tanda y se quedaban a más de tres segundos del tiempo de Verstappen, que volvía a estar al frente, y los Ferrari montaban los blandos después de una Q1 con medios. Parecían la alternativa a dos Mercedes escondidos. Antonelli, a quien le invalidaron por límites de pista el primer intento de la Q2, salió en solitario y abrochó un crono más que suficiente.

Luego llegó el fin de Alonso y Sainz, que se toparon con la realidad. Audi sigue muy por delante de Aston Martin y Williams y eso se refleja en cuatro décimas de Bortoleto sobre el asturiano y siete de diferencia con el madrileño. Los españoles saldrán decimosegundo y decimotercero este domingo. Liam Lawson, Stroll, Franco Colapinto y Arvid Lindblad, estos dos últimos con penalización, los otros eliminados.

Lo de Verstappen y Red Bull no se quedaba en un simple aviso. En la primera tanda de la Q3, el holandés sacaba más de tres décimas a un Antonelli que volvía a tirar en solitario y el segundo era su compañero, Hadjar, a la misma distancia. Hamilton apretó en el último ataque y se hizo con un celebradísimo segundo puesto. Saldrá en paralelo con Max en una carrera que apunta a ser preciosa.